La ciudad de Los Ángeles se ha vestido de gala para una de las noches más esperadas del año. La ceremonia de entrega de los Premios Oscar ha puesto el broche de oro a la temporada de galardones de la industria del cine, en una jornada en la que todas las miradas han estado puestas en Hollywood.

Desde hace varios días, a las puertas del Dolby Theatre se han ultimado los preparativos para una noche en la que han desfilado por la alfombra roja algunos de los rostros más destacados del panorama internacional. Una velada en la que no ha faltado el sabor español, de la mano de Juan Antonio Bayona y La sociedad de la nieve, de Pablo Berger y la película Robot Dreams y de otras figuras importantes de nuestros país, que nunca faltan a su cita con la Academia.

Jamie Lee Curtis en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

Desde primera hora de la tarde -hora local- han ido desfilando por la alfombra roja desplegada a las puertas del mítico teatro todos los asistentes a la ceremonia, con especial atención a los nominados y nominadas en esta edición, la número 96 de la entrega de los galardones. Sin embargo, como suele ser habitual, las figuras más destacadas se han hecho esperar y no han posado ante los fotógrafos hasta casi el final.

Una alfombra roja en la que las actrices, actores y otros profesionales del mundo del séptimo arte han derrochado estilo y elegancia, pero también algunos han arriesgado y sorprendido con sus estilismos, y que, un año más, nos ha dejado looks para el recuerdo y momentos inolvidables, ya sea por su sofisticación o por su originalidad.

J. A. Bayona en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

La alfombra roja al detalle

Este año, el negro ha vuelto a ser uno de los colores protagonistas en muchos de los looks. Vanessa Hudgens ha sorpendido al anunciar embarazo con un elegante y sobrio modelo en color negro, al igual que Eva Longoria, que se ha convertido en una de las más admiradas de la noche con diseño de estilo clásico. Más atrevido el look de Grace Gummer, hija de Meryl Streep, con un sofisticado vestido de lentejuelas en color vino, o el diseño verde menta con peplum de Emma Stone.

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de los Premios Oscar 2024. / Gtres

Además del negro -protagonista de muchos de los looks de la noche-, no han faltado modelos en pailletes, perfectos para la alfombra roja. Ha sido el caso, por ejemplo, de Emily Blunt, con un precioso vestido en color dorado, o el de Lupita Nyong’o, que ha querido hacer un homenaje a la noche en la que ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal hace ya diez años, con un vestido en el mismo tono. Jennifer Lawrence ha puesto el toque ‘español’ con un diseño en estampado de lunares, mientras que la cantante Ariana Grande se ha convertido en la protagonista del look más Barbie de la noche, con un exagerado y llamativo modelo rosa.

*Noticia en elaboración*