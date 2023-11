Lucía Rivera está en uno de sus mejores momentos. Más unida que nunca a su padre, Cayetano Rivera, y con una agitada agenda laboral, la modelo protagonizaba anoche un divertido momento junto a la actriz Eva Longoria al coincidir con ella en la alfombra roja de unos prestigiosos premios celebrados en Madrid. Allí, Lucía confesó quién es la mujer que le ha marcado en su vida y, en contra de lo que muchos puedan pensar, no escogió a su madre, Blanca Romero.

«La mujer que me marcó fue mi abuela. Es que ella, al fin y al cabo, me crio. Es la que me salvó la vida, literalmente, cuando me la tenía que salvar. Así que, mi abuela sin duda. Mi madre también, pero mi abuela es como mi todo, la tengo aquí en el corazón, no la puedo sacar», comenzó desvelando a la prensa en la alfombra roja de los premios ‘Women of the Year 2023’ de la revista Harper’s Bazaar.

Lucía Rivera en la alfombra roja de los premios ‘Women of the Year 2023’ / Gtres

Así mismo, respondió cómo se veía a sí misma como mujer. «Soy sensible, pero a la vez tengo mucho carácter. Soy educada con quien es educado conmigo y últimamente me estoy dando cuenta que dejé a esa Lucía como con mal carácter de lado por miedo. Es lo que nos pasa a las mujeres, que tenemos miedo de decir las cosas fuertes, porque nos lo han inculcado, hemos aprendido eso, y ahora es como que no me da la gana. Voy a sacar ese carácter”, explicaba sincera. Aunque el mejor momento de la noche estaba por llegar. Y es que en ese instante apareció en la alfombra roja Eva Longoria.

A solo unos metros de donde estaba Lucía, la actriz internacional comenzó a atender a los medios y fue entonces cuando la prensa advirtió a la hija de Blanca Romero quién estaba detrás de ella. «Bueno, me da algo. Qué espectáculo de tía», dijo impresionada por su presencia. Sin embargo, cuando los periodistas le sugirieron que se la iban a presentar allí mismo en directo, ella intentó escabullirse de la alfombra. «No, no hace falta. Déjala», decía simpática y un poco sonrojada. Finalmente, se marchó de la red carpet sin saludarla y agradeciendo a la prensa su interés.

Eva Longoria sobre la alfombra roja / Gtres

A la gala celebrada anoche en la capital asistieron invitadas de la talla de Elle McPherson, Alexa Chung, Marisa Berenson, Rossy de Palma, Alexia Putellas, Ariadne Artiles o Victoria Federica. En total, más de 200 personalidades del mundo de la moda y de la cultura se dieron cita en los cines Callao en un evento que tenía como protagonistas a las mujeres. En el mismo, Lucía Rivera también habló de lo poco que le gusta la Navidad y de qué prendas le gusta vestir más en su día a día, decantándose en todo momento por la comodidad.

Precisamente, hace solo unas semanas, la modelo coincidía con su padre, Cayetano Rivera, en la inauguración de la tienda de una conocida firma de moda en Madrid y no dudaba en fotografiarse junto a él. Unas imágenes de lo más cariñosas que fueron apoyadas tanto por su madre, que publicó junto a ellas dos corazones, como por la actual pareja del torero, María Cerqueira, con la cual Lucía mantiene una excelente relación.