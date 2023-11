Cayetano Rivera y Lucía Rivera han dejado ver la buena relación que mantienen. Padre e hija han coincidido juntos en un evento de la firma Giorgio Armani, en Madrid. La modelo ha compartido en sus redes sociales unas emotivas imágenes junto a su padre mostrando que están más unidos que nunca. A pesar de ello, la hija de Blanca Romero y el diestro han tenido que superar algún altibajo.

Cayetano Rivera junto a su hija Lucía / Redes sociales

A comienzos del 2001, Cayetano Rivera conoció a Blanca Romero, con la que estuvo tres años. La modelo era madre de Lucía Rivera, que nació el 11 de septiembre de 1998. La pequeña llegó a la vida del diestro cuando tenía tan solo tres años y, desde el primer día, la acogió como si fuese su propia hija e incluso oficiando así su paternidad. La relación entre el torero y la actriz avanzó rápidamente y ese mismo año se dieron el ‘sí, quiero’, forjando los lazos de su familia. Tras convertirse en marido y mujer, Cayetano tomó la drástica decisión de mudarse a Gijón, para estar más cerca de su pareja y la pequeña.

La ruputra del matrimonio entre Blanca Romero y Cayetano Rivera

«Es la persona a quien más quise nunca (y no sé si llegaré a querer a alguien igual o no) y la persona por la que más querida me sentí también. Entonces es muy duro… Pero la cosa no funcionaba hace tiempo. Y era tirar de la cuerda…y la cuerda un día se rompe de tanto tirar. Y se rompió», fueron las palabras de Blanca Romero, tras anunciar su ruptura con Cayetano Rivera en 2004. A pesar de los buenos momentos que vivieron en familia, el diestro y la modelo decidieron continuar sus caminos por separado, manteniendo una relación cordial por su hija. Cuando se produjo el divorcio, Lucía tenía solo cinco años. La pequeña se quedó en Asturias con sus abuelos maternos, ya que la actriz tenía que pasar largas temporadas en Madrid por sus proyectos profesionales. Por su lado, el torero se reencontraba con su hija, siempre que sus planes se lo permitían y la llenaba de amor.

Cayetano Rivera y Blanca Romero junto a la pequeña Lucía / Gtres

Vuelve el amor a la vida de Cayetano Rivera: Eva González

Cayetano Rivera se enamoró de Eva González, con la que se casó en 2015. Desde el momento en el que su padre volvió a rehacer su vida amorosa, se produjo el mayor distanciamiento de su relación con el diestro. «Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehizo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», reconoció la modelo en su primer libro, Nada es lo que parece, mostrando la mala relación que tenía Lucía con la presentadora. Aunque su relación con la que representó a España en Miss Universo 2003 mejoró cuando nació su hermano Cayetanito. Después de 13 años juntos, el torero y la sevillana se separaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucia (@luciariveraromero)

El comienzo de su nueva relación

Desde el momento en el que el torero se separó de Eva González, tanto Cayetano como Lucía no han dejado de compartir en redes sociales numerosas fotografías en las que se puede apreciar el cariño que se tienen. El diestro se encuentra feliz y enamorado de la presentadora de televisión, María Cerqueira, de la que Lucía solo tiene buenas palabras sobre ella. En su última publicación, junto a su padre, la portuguesa ha querido dejarle un bonito mensaje a la hija de su pareja: «Dios mío de los cielos», a lo que la modelo ha respondido, «mi amor». Además, cabe recordar que la hija de Blanca Romero es amiga íntima de la novia de su padre.