Blanca Romero se ha convertido en una de las concursantes más seguidas de la octava edición de MasterChef Celebrity. Normalmente, entre fogones, los participantes del concurso suelen hablar de su vida personal, pero nadie imaginaba lo que la actriz asturiana, de 47 años, estaba a punto de revelar en el último programa a raíz de una pregunta formulada por la periodista Toñi Moreno. Y es que la presentadora, que estuvo en la boda de esta y Cayetano Rivera como reportera, quiso saber por qué había elegido un peinado tan sencillo para uno de los días más importantes de su vida. Y es que aseguraba haberse sentido sorprendida por que Blanca llevara la melena suelta y rizada, sin ningún tipo de trabajo de peluquería en la ceremonia que se celebró el 26 de octubre de 2001 en Gijón. Sin embargo, esta decisión tenía detrás una trágica historia.

Cayetano Rivera y Blanca Romero durante el día de su boda / Gtres

Tal es así que la modelo no pudo evitar romper en llanto al desvelar por qué lució su pelo sin ningún tipo de recogido ni adorno especial: «Veníamos de un entierro. Mi primo Iván, de 29 años, que era testigo del enlace, falleció viniendo para la boda. No tenía ganas de peinarme, ni de vestirme, ni de ninguna pijada absurda». Una confesión con la que la participante dejaba mudos a sus compañeros. Además, Blanca quiso recordar la sorpresa que se llevó ese mismo día ya que su primo, antes de que ocurriera el dramático suceso, había dejado el regalo preparado para los novios en la habitación.

A pesar de esta experiencia, la actriz quiso dejar claro que guardaba un bonito recuerdo de su relación con Cayetano. «Sabes que cuando se quiere de verdad, no se deja de querer. Yo lo quiero, lo amo y le deseo lo mejor hasta que se muera», dijo sobre el diestro y padre de su hija Lucía, a la cual adoptó cuando esta era muy pequeña. Tres años después del enlace, sin embargo, ambos decidían tomar caminos por separado y en 2013 conseguían la nulidad eclesiástica. De esta manera, Cayetano pudo volver a pasar por el altar dos años después con la modelo Eva González.

Blanca Romero y Cayetano Rivera / Gtres

Después de hacer tal revelación en el programa, Toñi Moreno se apresuraba a pedir disculpas a la actriz puesto que en ningún momento había esperado que el motivo por el que Blanca fuese peinada así a su boda escondiese una trágica historia detrás. Además, quiso valorar la faceta de madre de la asturiana: «En los dos hijos que has tenido, has estado sola. Tú eres una madre coraje». Y es que según ha comentado Blanca, los padres biológicos de sus hijos no quisieron hacerse cargo de los pequeños.

Y esta no es la única confesión que Blanca Romero ha protagonizado en el mencionado programa. Hace solo una semana, desvelaba que había tenido una aventura con Álvaro Muñoz Escassi, otro de los concursantes del talent culinario. Lo hacía después de confirmar lo «guapo» que estaba el jinete sevillano con barba. «Besé sus besos y olvidé su boca», cantó la actriz después de asegurar que había vivido junto a él «una noche de copas, una noche loca». De nuevo, Toñi Moreno ejerció de periodista interesándose por todos los detalles del encuentro.

«Deberíamos de tener unos 17 o 18 años, pero ese hombre tenía un culo y unas patas que parecía un busto griego», exclamó la actriz sobre Escassi. Por su parte, él aseguró que había llegado a estar «enamorado» de Blanca en su día. Sin embargo, tras acordar no contar nunca su romance, los dos se convirtieron en muy buenos amigos. Tanto es así que ambos volvían a reunirse en la actualidad, junto a la actual pareja de Álvaro, María José Suárez, en la quedada que organizó hace unos días Jesulín de Ubrique en su finca ‘Ambiciones’ y a la que acudieron otros participantes del concurso.