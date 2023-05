Lucía Rivera es la influencer del momento. Después de lanzar su libro Nada es lo que parece, la joven ha aumentado su presencia en los medios de comunicación. Un claro ejemplo de lucha y constancia que ha sabido utilizar su repercusión para dar voz a la salud mental. No obstante, en las últimas semanas, lo más sonado entorno a su vida ha sido la nueva ilusión de su padre, Cayetano Rivera. El torero ha vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de María Cerqueira, una conocida presentadora portuguesa, y su hija no puede estar más contenta de que el torero vuelva a sonreír.

La joven ha acudido a la fiesta organizada por Rabat para presentar su nueva colección y allí no ha dudado en atender a las cámaras de Gtres. Tan amable y predispuesta a responder como acostumbra, la influencer ha dejado claro que Eva González y las declaraciones que hace sobre ella en su libro son ya parte del pasado. Ahora, Lucía Rivera está centrada en ella misma, en su terapia y, por supuesto, en su familia. Aunque no ha querido entrar en detalles de si ha conocido ya a María Cerqueira, lo cierto es que se siguen en las redes sociales, se intercambian likes y, por supuesto, se comentan. «Yo deseo la felicidad a todo el mundo, no solo a mi padre», ha confesado. Para ella, Cayetano y la portuguesa no son la pareja del momento, pero sí que ha querido dejar claro que le parece muy guapa.

Además, Rivera ha vuelto a pronunciarse sobre el amor. Un tema que no ha sido nada fácil pues, tal y como ella relata en la obra literaria, no lo ha pasado bien. Sin embargo, ahora lo único que tiene claro es que no cierra esa puerta, pero que está plenamente centrada en sí misma: «No quiero que se me pregunte por ningún hombre porque creo que valgo mucho como mujer». Tratando el tema, la hija de Blanca Romero ha hecho alusión a la canción de Shakira con la frase «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan» y ha expresado qué busca en la nueva ilusión que le ponga la vida en el camino: «Creo que ya lo importante no es ni que sea guapo, con que sea bueno me vale». Pero la persona que consiga conquistar su corazón no lo va a tener fácil, pues convertida en una mujer renovada, ya no acepta cualquier cosa. «No me suelo enamorar fácil. Me encanta estar sola, conmigo. Cuando aprendes a estar sola de verdad y estás feliz, es muy difícil encontrar a alguien», ha sentenciado.

Y es que, con tan solo 24 años, Lucía se ha armado de valor para lanzar su experiencia vital convertida en libro. «Soy una mujer completamente distinta antes y después del libro, sobre todo porque la lucha interna ya dejó de ser interna, ya se sabe quién soy de verdad, con lo cual ya puedo empezar de cero de verdad».