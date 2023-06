El portazo de Eva González a Cayetano Rivera con el que ‘apaga sus cenizas’ de manera definitiva

Poco o nada queda ya del vínculo que en su día compartieron Eva González y Cayetano Rivera. Mientras que el torero ha optado por rehacer su vida sentimental de la mano de María Cerqueira, la presentadora ha preferido dedicar su tiempo de ocio a sus proyectos profesionales y a formar diversos planes con sus más allegados. Es por ello que la maestra de ceremonias de La Voz se ha convertido en una de las grandes asistentes al último evento celebrado por Ron Brugal en la capital, en el cual ha tenido oportunidad de posar frente a las cámaras con una amplia sonrisa y ajena al incipiente romance del que fuera su compañero de vida.

Ataviada con un mono culotte en color rosa satinado con escote en V y tirantes, la sevillana se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la cita en cuestión en la que no solo se ha dejado fotografiar por los paparazzis allí presentes en solitario, sino que también lo ha hecho en compañía de uno de los pilares fundamentales de su vida, Vicky Martín Berrocal. La diseñadora se ha convertido en un gran apoyo para Eva en su nueva etapa como soltera y así lo han reflejado tanto en esta jornada como a través de sus redes sociales, en las que demuestran que aprovechan sus ratos libres para organizar quedadas conjuntas y para disfrutar de su compañía, estando unidas por una amistad aparentemente irrompible.

Por si fuera poco, cabe destacar que González no solo ha tenido tiempo para hacerse fotos durante este acto. También ha tenido oportunidad de hablar frente a las cámaras de Gtres sobre algunos asuntos como el de la amistad, aclarando que «no es rencorosa» y que considera que «las cosas se solucionan hablando» en cualquiera de los ámbitos de la vida. Sin embargo, si algo tiene claro es que no tiene previsto retomar su historia de amor con el hijo de Paquirri, ya que las únicas cenizas que quedan entre ellos están «apagadas» por completo, estando «siempre abierta» al amor en este primer año sin la compañía sentimental de Cayetano. No obstante, no desea en absoluto el mal a su ex pareja ya que es con quien tiene un hijo en común: «Cuanto mejor esté él, mejor está mi hijo», ha zanjado, dejando así entrever que prefiere que al torero le vaya bien en todas las esferas de su vida para que así el pequeño Cayetano también pueda estar contento.

En lo que a las próximas semanas de verano se refiere, Eva no parece tener ningún plan a corto plazo más allá de «trabajar», como ella misma ha admitido ante los reporteros. Algo que no resulta extraño ya que, en los últimos días, la presentadora ha hecho del terreno laboral su principal vía de escape ante los cambios que ha experimentado su vida.