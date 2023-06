La emoción de Eva González o el orgullo de Vicky Martín Berrocal: las claves del homenaje a Joaquín

Una era ha finalizado. Ha sido durante esta misma tarde a las 21:00 horas cuando el Estadio Benito Villamarín de Sevilla se ha vestido de gala para acoger el partido homenaje a Joaquín Sánchez, el cual ha puesto punto final a su impecable trayectoria futbolística que comenzaba con su debut con el Real Betis en el año 2000. Una cita repleta de sentimientos que ha contado con la presencia de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Como no podía ser de otra manera, el jugador ha sido ovacionado en todo momento tanto por el público como por el resto de deportistas que estaban dispuestos a jugar su último partido con el sevillano, como por ejemplo Rubén Castro, Borja Iglesias, Iker Casillas, Santi Cazorla, Dani Ceballos, Fernando Morientes, Sergio Ramos o Roberto Carlos. Una serie de leyendas dentro del ámbito del fútbol que no han querido dejar pasar la oportunidad de compartir cancha por última vez con una estrella del deporte dentro de nuestras fronteras.

Pero no solo han llamado la atención los futbolistas, sino también una gran parte del público que tampoco ha querido perderse la velada. Alejandro Sanz, Niña Pastori, Pablo Motos, Bertín Osborne, Curro Romero, Vicky Martín Berrocal o Alba Díaz han sido algunos de los invitados a este partido tan especial, habiendo aprovechado muchos de ellos para posar en el photocall previo a la cita y también para atender a los medios de comunicación allí presentes. Este ha sido el caso de la ex de Manuel Díaz El Cordobés, que ha dedicado unas emotivas palabras a su amigo: «Se vive con mucha alegría porque nunca he visto que alguien se vaya y que de repente forme esto y la gente tenga tanta ilusión de arroparle y de quererle. La gente le quiere, sea del equipo que sea. A todo el mundo le gusta Joaquín, tiene todos los valores del Betis», pronunciaba, visiblemente emocionada por ver uno de los últimos triunfos profesionales de Joaquín: «Al final ha conseguido su sueño con creces y creo que es con lo que se tiene que quedar».

Otra de las personas más emocionadas en este partido ha sido Eva González. Después de escuchar la actuación de Mëstiza, la presentadora tomaba la palabra para dar paso a Niña Pastori y convertirse así en la maestra de ceremonias de una jornada cargada de emociones de la que la ex de Cayetano Rivera ha querido formar parte, mostrando en todo momento una sonrisa de oreja a oreja con la que dejaba entrever que se trataba de uno de sus proyectos laborales más especiales hasta la fecha al estar acompañando a su paisano andaluz en su tierna despedida, pasando a ser recordado no solo por la afición del Betis, sino por todas aquellas personas apasionadas del fútbol que han seguido su trayectoria desde sus inicios y le valoran no solo profesional, sino también personalmente.