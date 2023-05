Noticia cuanto menos inesperada. Ha muerto Cristo Báñez a los 41 años de edad. Según ha trascendido su cuerpo sin vida ha sido encontrado en la madrugada de este miércoles en su domicilio.»El pueblo de Almonte está consternado por la muerte de Báñez, que fue pregonero de la Feria del municipio el pasado 2022″, ha dicho Rocío del Mar Castellano, alcaldesa de la localidad de Almonte. «Desde la corporación municipal queremos trasladar nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos, así como reconocer públicamente su trabajo, que le ha permitido llevar el nombre de nuestro pueblo por muchos lugares. Hace tan solo una semana estuvo en nuestro Ayuntamiento para grabar uno de sus programas», ha añadido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en llenarse de comentarios ante la pérdida de Báñez. Quien estaba muy unida al diseñador era Vicky Martín Berrocal, quien ha publicado un storie en su perfil de Instagram con una imagen del diseñador. «Hoy no es un día fácil para todos los que te queremos y somos muchos… Jamás me olvidaré de ti… Gracias y mil veces gracias por todo, amigo», ha comenzado diciendo la diseñadora.

«Te llevas un pedacito de mí, de mis grandes locuras y mis grandes secretos. D.E.P. Y, vuela alto. Te vamos a echar mucho de menos. Te quiero desde siempre y para siempre. Adiós compañero», ha finalizado Vicky. Se ha sumado a los homenajes a Cristo Báñez, Rocío Osorno, quien también ha publicado una imagen del influencer. «No me lo puedo creer. D.E.P, amigo», ha escrito la creadora de contenido.

Dulceida, también ha querido despedir a su amigo con una serie de fotografías en su perfil de Instagram. «Te abrazo infinito. Te quiero, siempre te querré. Descansa amigo. Sigo en shock», ha escrito. Madame de Rosa no ha podido mediar palabra y ha puesto un corazón partido en dos en la Red.

Cristo Báñez estudió Estilismo y Patronaje en su tierra natal y despuntó con sus trajes de flamenca, que han lucido rostros conocidos como Eva González, María José Suárez, Elisabeth Reyes, Raquel Rodríguez, Raquel Revuelta o Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío. De hecho, sus atrevidos y cuidados diseños llegaron a enamorar a la mismísima duquesa de Alba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristo Bañez (@cristobanez)

Anabel Pantoja, también ha querido dedicar unas palabras a Cristo. «Yo me quedo con el talento y lo valiente que fuiste para llevar ropa flamenca por el mundo. Me jode que te hayas ido con 41 años. Tenías toda la vida por vivir», ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja.

Hace tan solo cuatro días publicaba una imagen en la que aparecía posando en Sevilla. «Me apetecía mucho enseñaros esta foto con este look que me gusta tanto de un buen día de paseo por Sevilla, con chaqueta de @balmain», escribió.

Elena Tablada se suma a la lista de famosos que han querido rendir un homenaje al diseñador. «Que las carcajadas que siempre me sacabas resuenen allá arriba cuando te abran las puertas. Vuela alto, vuela libre y vuela como tú quieras… que fue como siempre fuiste y quisiste. Voy a extrañar mucho esos audios que me ponía en repeat de lo mucho que me hacías reír y te gustaba mi acento de americana. Waifai». Nos vemos al otro lado», ha escrito Tablada.