Anabel Pantoja fulmina el jaque mate de los Pereira a golpe de estreno

Anabel Pantoja continúa alejada de la televisión inmersa en sus nuevos retos profesionales. El último de ellos un nuevo programa de televisión que protagonizará en Telecinco. Hace unos días, la influencer lanzaba la noticia en su cuenta de Instagram, donde mostró la ilusión que siente al poder haber realizado este trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

«Por fin os puedo compartir un trocito de lo que será mi aventura en Los viajes de Anabel. Sigo luchando por trabajar en lo que me gusta, y que os guste a vosotros, aquí en este proyecto soy libre, feliz, querida y sobre todo aprendo de mis canarios, que me abren su corazón y su alma como una más que soy después de ¡5 años aquí! ¡Comienza la cuenta atrás!», indicaba en un post en el que también compartía un breve tráiler.

Este nuevo paso laboral se ha visto empañado por la última entrevista de su ex suegra, Arelys Ramos, madre de Yulen Pereira. En ella, la que fuera concursante de esta edición de Supervivientes no duda en arremeter contra Anabel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

«Yo, cuando mi hijo entró por la puerta de casa, volviendo ya de Supervivientes, le pregunté: ‘¿Eres feliz, hijo?’ Respondió que sí. Yo le vi raro, diferente y se lo dije: ‘No pareces mi hijo, te veo diferente’», ha explicado Arelys en Lecturas. Al mismo tiempo ha aclarado que su hijo nunca le preguntó si Anabel le gustaba o no para él. Algo que ha sido cuestionado mientras fueron pareja.

Sobre su historia de amor con Anabel, Yulen le contó a su madre que era «muy controladora». «Lo de los celos y la desconfianza. Eso quema. Creo que eso es lo que ha llevado a Yulen a asfixiarlo», ha reconocido Arelys.

Ahora que Anabel y Yulen ya continúan con su vida por caminos separados, Arelys ha confesado no alegrarse de la ruptura, pero ha reconocido estar «más tranquila». «Sé que Yulen es más feliz ahora. Mi hijo estaba cohibido. Ahora veo a mi hijo que es él. Antes no era él. Estaba triste. Mi hijo es un niño alegre, está todo el día con la música, baila… por eso estoy tranquila, porque mi hijo vuelve a ser mi hijo. Él está también con la tranquilidad de entrar por la puerta y no está nadie controlando», ha añadido.

La madre del esgrimista ha contado que ella no sabía nada de poner rumbo a Honduras para participar en Supervivientes. «No. Yo me voy a Honduras y sé que mi hijo ha tenido situaciones desagradables, pero de eso a decir «lo vamos a dejar», no. Claro, me preocupa y cuando me dije mi hijo que lo han dejado, yo pensé que igual había pasado algo muy grave. Me dolió. A mí no me parece agradable que mi hijo lo esté pasando mal y se separe. Yo quiero que sea feliz», ha sentenciado.