El mundo de la moda nacional está de luto. A los 41 años, el diseñador Cristo Báñez ha fallecido de forma repentina en su hogar de Sevilla. Se desconocen las causas de su muerte y, hasta el momento, ninguna de sus íntimas amigas se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido el Ayuntamiento de Almonte, que ya ha expresado su pésame: «El equipo de gobierno quiere reconocer públicamente su labor en la que siempre ha llevado por bandera el nombre del pueblo de Almonte, donde fue además pregonero de la feria del pasado año».

La última vez que lució su arte en público fue en la pasarela SIMOF. Allí, una vez más, hizo gala de sus colecciones flamencas, las mismas que le catapultaron a la fama y le hicieron establecer una estrecha relación de amistad con personalidades como Eva González. Su pasión por la costura comenzó cuando apenas era un niño, ya que su madre tenía un taller que le despertó ese arte oculto. «Ella fue mi primera maestra y quien me llevó de la mano en mis primeros pasos, de hecho, mi nombre profesional se lo debo a ella, se llama Cristobalina y cogí Cristo y mi segundo apellido», confesó hace unos años para Huelva Información.

Se especializó en la moda flamenca, destacando por sus diseños atrevidos que cautivaron hasta a la mismísima duquesa de Alba. «Yo soy bastante atrevido, me gusta la ropa elegante y diferente sobre todo en la forma. Hay que tener en cuenta que todo no está inventado, sobre todo en la moda flamenca que se reinventa. La moda es un arte y los patrones son como arquitectura», dijo para el digital. Pero su trayectoria profesional no quedó ahí, y decidió lanzarse al mundo nupcial, donde cada traje contaba una historia de amor que sería plasmada en el altar: «Ahora tengo el taller en mi casa de Almonte, todo es más personal. La novia viene a mi casa y charlo con ella para conocerla, ver lo que le gusta y hacer el vestido perfecto. Le doy un presupuesto y los bocetos y si me da el ok me pongo manos a la obra».

Y es que, para él, la clave del éxito era tratar a la moda como lo que es: arte. «Esta profesión es complicada y tiene muchas bajadas y subidas por eso hay que reinventarse y hacerlo todo como humildad y cariño», sentenció. A pesar de ser uno de los diseñadores más aclamados y queridos, vistiendo a rostros como Dulceida o Madame de Rosa, siempre supo dar a su pueblo su lugar: «No me puedo quedar con ninguno (desfiles), a todos les pongo el mismo cariño, amor y esfuerzo. Desde el primero en el Casino de mi pueblo con la ayuda de mi familia y a amigos donde cantaron Macarena de la Torre y Sandra Carrasco hasta el que hice por mi aniversario también en mi tierra con mis amigas influencer».

Esta pasión por la moda le hizo dar e salto a la televisión, de la mano de Aguja Flamenca de Canal Sur o Quiero Ser de Mediaset junto a Sara Carbonero, programa en el que se metió al espectador en el bolsillo. Hoy, su pueblo, la industria textil y la geografía nacional al completo lloran la pérdida de uno de los diseñadores flamencos más queridos, reconocidos y arriesgados de la historia de la moda.