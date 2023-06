El cariñoso gesto de Lucía Rivera que evidencia su relación con María Cerqueira

Ha pasado medio año desde que se hizo público el divorcio de Eva González y Cayetano Rivera, y sin embargo, el torero ya ha rehecho su vida. El hijo de Paquirri ha vuelto a creer en el amor de la mano de María Cerqueira, conocida presentadora dentro de la televisión portuguesa. Y es que, a pesar de llevar tan solo unos meses de romance, todo apunta a que la historia de amor entre ellos va viento en popa hasta el punto de saberse que la comunicadora goza de una muy buena relación amistosa con la hija del diestro, Lucía Rivera.

Tanto es así, que en las últimas semanas ha podido verse cómo la influencer no ha tenido reparo alguno en mostrar el cariño que siente hacia la de Foz do Douro en sus redes sociales. María Cerqueira ha compartido con sus casi 500 mil seguidores en Instagram una serie de imágenes sobre su día a día en las que incluso posa sin ropa interior, haciendo gala de su esbelta figura. Algo que no ha pasado por alto la joven, que ha comentado algunas instantáneas con corazones con los que deja entrever que ha hecho buenas migas con la compañera de vida de su padre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Cerqueira Gomes (@maria_cerqueira_gomes)

Precisamente esto no sucedía con la que fuera esposa de su progenitor, Eva González. A raíz del lanzamiento de sus memorias, bautizadas como Nada es lo que parece, Lucía destapaba cuál era su verdadera relación con la emblemática presentadora de La Voz. En un capítulo de la obra en cuestión titulado como Familia, Rivera aseguraba haber recibido algún desplante por parte de la comunicadora cuando aún estaba con Cayetano: «Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre sus muchos intentos por tener «su aprobación», como el que tuvo lugar durante el nacimiento de su hermano pequeño: «Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle», recordaba.

Pero, si algo tiene claro Lucía es que, por mucho que lo intentara, nunca iba a conseguir tener el cariño que le hubiera gustado por parte de Eva: «He decidido que también descubran cosas que jamás hubieran esperado leer en un libro (…) Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», confesaba, visiblemente apenada por no haberse podido llevar con González del mismo modo que lo hace con María Cerqueira.