Desde que se conociera -e incluso antes- el pasado mes de diciembre, que Aitana Ocaña (23) y Miguel Bernardeau (26) habían puesto punto y final a su romance tras más de cuatro años juntos, son muchas las informaciones que apuntan, aún sin confirmación por ninguna de las partes, a una nueva relación sentimental entre la catalana y el cantante, Sebastián Yatra (28). Con la discreción que les caracteriza eso sí, ambos se han dejado ver en público en varias ocasiones haciendo gala de su complicidad y cariño. La última, sin ir más lejos, hace escasamente unos días en el aeropuerto de Madrid, a su regreso de República Dominicana, donde han disfrutado de unos días de vacaciones aprovechando la Semana Santa.

Sea como fuere, lo cierto es que Aitana y Sebastián Yatra ya demostraron tener una muy buena y especial relación casi sin conocerse en 2017, en Operación Triunfo, cuando el colombiano acudió al concurso musical a actuar en una gala y Aitana participaba en el talent show; más tarde, durante sus trabajos musicales juntos, y como no, también en el plató de La Voz Kids, el programa de Antena 3 que anoche presentó su octava edición con los dos cantantes, Rosario Flores (59) y Pablo López (39) en sustitución provisional de David Bisbal (43), como coaches.

El formato de Boomerang TV, la productora de televisión española creada en 1998 por Pepe Abril y Pedro Ricote, que presenta Eva González (42), se grabó hace ya unos meses, cuando todavía no se daba por confirmada la relación entre la catalana y el colombiano. No obstante, esto ha generado entre los espectadores aún más curiosidad si cabe, por analizar la actitud de los dos a medida que se sucedan los programas. En el de ayer, por ejemplo, la audiencia pudo ser testigo de que ambos están dispuestos a competir ferozmente por la victoria. Pues Sebastián Yatra decidió bloquear a Aitana para que las hermanas Molly y Shelly no pudiera irse con ella si lo deseaban. Y le salió bien, porque acabaron por formar parte de su equipo. «Me ha dolido. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me bloquearían, no pensé en ese juego sucio», fue la reacción de la interprete de Teléfono.

Y esta no fue la única vez en la que el colombiano ejerció su derecho a bloqueo. Sebastián volvió a pulsar nuevamente el botón para impedir que Aitana tuviera posibilidades de llevar a Andriy a su equipo. «¿Por qué has hecho eso, Sebastián? ¿Qué tienes en mi contra? ¿Qué pasa?», le preguntó la catalana. «No tengo nada en contra de ti, solo que soy fan número uno de Andriy y sentía la posibilidad de que se fuera contigo. Como soy fan de él y tú disfrutas mucho los show, si se hubiese girado, hubiese empezado a bailar, y yo quería que te fueras con el equipo donde más vas a disfrutar. Si vistes, nadie bailó como yo», respondió Yatra.

Temeroso o no de que Aitana se enfadará con él y actuara con venganza, el colombiano terminó por pedir perdón por sus bloqueos a la artista. Lo hizo con una nota en un papel arrugado que ella leyó rápidamente con una sonrisa en su rostro. «Hagamos las paces, no me bloquees. Te quiero mucho».