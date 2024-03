La alfombra roja de los Premios Oscar ha sido, un año más, una pasarela de estilo en la que han desfilado algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional. Una noche dedicada al mundo del cine donde han derrochado elegancia y glamour figuras como Emma Stone, Charlize Theron, Carey Mulligan o Eva Longoria entre otras muchas, que han competido por ser la mejor vestida de esta edición.

Sin embargo, por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles han desfilado otras muchas personalidades que no han destacado especialmente por sus acertados looks, sino por escoger estilismos que han llamado la atención por otras cuestiones. Looks que no han dejado a nadie indiferente y que también han acaparado titulares.

Billie Eilish en la alfombra roja de los Premios Oscar. / Gtres

Es el caso, por ejemplo, de la cantante Billie Eilish que, además de ser una de las encargadas de amenizar la velada, no ha dejado a nadie indiferente con su llamativo look al más puro estilo colegiala, eso sí, firmado por Chanel. La cantante se ha decantado por una combinación de camisa blanca clásica, falda de tweed, chaqueta negra, calcetines blancos, merceditas negras y mini bolso. Un look que ha generado multitud de reacciones en las redes sociales, algunas más positivas que otras.

Leah Lewis en la alfombra roja de los Premios Oscar. / Gtres

No obstante, la artista no ha sido la única que ha llamado la atención por su peculiar estilismo. A pesar de que Margot Robbie era la protagonista de Barbie, en esta ocasión ha sido la cantante Ariana Grande la que se ha enfundado un llamativo modelo al más puro estilo de la popular muñeca, con grandes volúmenes. También de rosa ha ido la ex modelo Molly Sims, con un diseño con un arriesgado escote muy poco favorecedor. Al igual que Leah Lewis, con un sugerente vestido de tul.

Dwayne Johnson en los Premios Oscar 2024. / Gtres

Imposible no mencionar el cargado estilismo que ha elegido la cantante y compositora Laura Karpman, compuesto por una blazer y un pantalón de pailletes en color plata, botas de plataforma a tono y gafas de sol. Igualmente con un traje de pantalón, esta vez en rojo anaranjado y tejido brocado, ha ido Lisa Love, que tampoco se ha quitado las gafas para posar ante los fotógrafos. Andrea Riseborough ha lucido esta vez un vestido ajustado en estampado de cuadros y cuello perkins.

El actor Dwayne Johnson, conocido como ‘La Roca’, apostó por un traje de satén en color gris oscuro con camisa burdeos, mientras que el presentador Scott Evans sorprendió con un traje con chaqueta cruzada en azul de la firma Amiri con cola incluida. Al igual que hizo hace algunos años Billy Porter, el actor Eugene Lee Yang ha apostado por un vestido rojo con voluminosa falda del diseñador Walter Mendez. Por su parte, Omar Rudberg ha sido uno de los más atrevidos, al presentarse con el torso desnudo, con un traje de chaqueta en negro pero sin camisa. No te pierdas nuestra galería con los peores y los más llamativos estilismos de la alfombra roja de esta edición de los Premios Oscar.