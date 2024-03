Gala de los Premios Oscar 2024: ‘Oppenheimer’ triunfa en una ceremonia plana y sin sorpresas

Ya se han celebrado los Premios Oscar 2024 en Teatro Dolby de Los Ángeles. La 96ª gala de los galardones más importantes de la industria cinematográfica fue presentada por Jimmy Kimmel. Bayona, como era de esperar, no se llevó el premio a la Mejor película de habla no inglesa con La sociedad de la nieve. Lo hizo La zona de interés, la gran favorita. La sorpresa es que Oppenheimer no arrasó tanto como estaba previsto, aunque sí ganó en categorías importantes como las de Mejor película, director, actor principal (Cillian Murphy) y actor protagonista (Robert Downey Jr.). Nolan triunfó, sí, pero (afortunadamente) sin récord. El Oscar más reñido de la noche, el de Mejor actriz principal fue a parar para Emma Stone.

La gala de los Oscar 2024 fue plana. Ese es el titular. No fue un mal espectáculo pero careció de grandes momentos o titulares. Ningún incidente o sorpresa tuvo lugar en una ceremonia principalmente previsible. Sólo se podría destacar la actuación de Ryan Gosling cantando una de las canciones nominadas de Barbie.

Y hablando de la película basada en la película sobre la famosa muñeca de Matel, Barbie se llevó sólo un Oscar por la Mejor canción original (la de

Billie Eilish). Pero peor noche tuvo Scorsese. Los asesinos de la luna se fue de vacío. ¿Fue injusto? No demasiado.

El único momento más o menos destacable de la gala fue el de el actor John Cena presentando el Oscar al Mejor diseño de vestuario, supuestamente desnudo.

WTF IS JOHN CENA DOING ??!? pic.twitter.com/j098cHFBKO — juju 💰 (@ayeejuju) March 11, 2024

Jimmy Kimmel: experto pero sin gracia

¿Qué diferencia a los Oscar de los Goya, por ejemplo? Que en Hollywood suelen confían en auténticos profesionales para presentar sus galas, y no en actores o estrellas que no saben desenvolverse. Por eso Jimmy Kimmel ha repetido por cuarta vez como maestro de ceremonias. Todo un experto capaz de mantener el equilibrio entre la ironía y la elegancia.

Kimmel arrancó la gala hablando de la película más importante (que no la mejor) del año, Barbie. Hizo una broma por la no nominación de Greta Gerwig y de Margot Robbie como directora y actriz protagonista respectivamente. También rindió homenaje al gremio de escritores cinematográficos que iniciaron las huelgas que han marcado la industria este año. Kimmel no hizo un gran papel pero fue tan comedido que llegó a resultar algo soso.

Da’Vine Joy Randolph: gana la favorita como Mejor actriz secundaria

El primer premio de la noche (en cierto cambio de planes), fue el de Mejor actriz secundaria. No hubo sorpresas: Da’Vine Joy Randolph ganó el Oscar por Los que se quedan. Esta actriz lo ha ganado absolutamente todo en la temporada de premios y dio un discurso de agradecimiento precioso en homenaje a un personaje que reivindica lo injusta que puede ser la educación estadounidesnse.

Da’Vine Joy Randolph’s acceptance speech for her first #Oscar CONGRATULATIONS 👏🏾👏🏾

pic.twitter.com/oGftCVRaCH — Movie Files (@MovieFilesLive) March 10, 2024

El premio lo entregaron cinco ganadoras del mismo premio en diversos años. Lo llamativo fue que las actrices afroamericanas presentaban a las de su misma etnias, así como las latinas o las blancas. ¿De verdad era necesario? En vez de parecer abiertos e inclusivos, los progres de Hollywood consiguieron lo contrario a lo que pretendían. Además, recordemos que, últimamente, los actores negros se tienen que ‘conformar’ con los galardones secundarios. La única actriz afrodescendiente que ha conseguido el Oscar por una interpretación principal ha sido Halle Berry y eso fue hace 22 años.

Pablo Berger si queda sin Oscar

La primera opción que tenía España para ganar un Oscar no pudo ser. Pablo Berger con su Robort Dreams perdió ante El chico y la garza. Nos alegramos, mucho, por Miyazaki, el director japonés que ya ganó en esta categoría por esa obra de arte llamada El viaje de Chihíro.

Mejores guiones: evidencias y sorpresas

El premio al Mejor guion original fue para Anatomía de una caída. No podía haber sido de otra manera. La francesa ha sido una de las grandes películas del 2023 (por no decir la mejor) y se merecía este Oscar por encima de sus competidoras.

En cuanto a Mejor guion adaptado hubo sorpresa. Se lo llevó American Fiction. ¿Lo merece? Sin duda pero es una lástima que Barbie no rascase en una categoría en la que tenía muchas posibilidades. American Fiction es una buena película pero no excelente ni tan relevante como la de Greta Gerwig.

‘La sociedad de la nieve’ no consigue el Oscar

Al final, no ha podido ser. J.A. Bayona no ha conseguido el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa con La sociedad de la nieve. En su lugar se lo ha llevado La zona de interés de Jonathan Glazer. Es la primera vez en la historia que Inglaterra se lleva este galardón y es que, el film premiado, aun siendo una producción británica, está rodado íntegramente en alemán.

Robert Downey Jr.: el triunfo de ‘Iron Man’

No podía ser de otra manera. Robert Downey Jr. se llevó el Oscar a la Mejor interpretación masculina de reparto por Oppenheimer . «Quisiera darle las gracias a mi terrible infancia y luego a la Academia. En ese orden», dijo el actor la que fue estrella de Marvel gracias a su personaje de Iron Man. Le dedicó el premio a su mujer, a la que denominó como «veterinaria» por haberle recogido como a una mascota. Fue maravilloso las referencias que hizo el artista a su pasado conflictivo.

Lo único disfrutable de este premio (por lo previsible que era) fue ver la cara de ‘mala leche’ de Robert De Niro. (nominado por Los asesinos de lo luna). Es normal en él el no tomarse muy bien las derrotas.

Cillian Murphy gana por ‘Oppenheimer’

Otra obviedad de la noche. Cillian Murphy ganó por Oppenheimer.Un papel escrito para ganar un Oscar y para el que el director de la película, Cristopher Nolan, fue su primera opción desde que decidió hacer una película sobre el ‘padre’ de la bomba atómica.

When the film was announced, we said we were entering Cillian Murphy’s Oscar era, and we were right. Congratulations to Cillian Murphy. This is so well deserved #Oscars2024 pic.twitter.com/4kkIz1Qeq8 — Cillian Murphy Fans (@CMurphyFans) March 11, 2024

Emma Stone: una favorita sorprendente

Sí, Emma Stone ha ganado muchos premios por su maravilloso trabajo en Pobres Criaturas pero tenía una rival muy fuerte de cara a los Oscar con

Lily Gladstone por Los asesinos de la luna. Y es que esta última se llevó el premio del Sindicato de Actores (la verdadera antesala de los galardones de la Academia), pero, finalmente, la que ya ganó por La La Land, ha conseguido su segunda estatuilla dorada por su esfuerzo físico y artístico.

‘Oppenheimer’ no tenía rival

Al Pacino entregó el Oscar 2024 como Mejor película a ‘Oppenheimer’, que se llevó siete galardones en total. Un drama solemne y muy polémico (cuestiona al padre de la bomba atómica pero casi ni menciona a sus víctimas). Era el resultado más previsible para una gala correcta pero excesivamente plana.