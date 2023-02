Estos son los presentadores de la gala de los Premios Goya 2023

Los Premios Goya 2023 se celebrarán el próximo 11 de febrero en el Palacio Fibes de Sevilla y esta edición (la número 37 de su historia), parece que será una de las más competitivas de todas. Y es que hacía mucho tiempo que la alfombra roja española no acumulaba ficciones autorales de tal calado. Para hacernos una idea, tan sólo hay que echar un breve vistazo a la categoría estrella en la que Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77 se disputarán el Goya a mejor película. En cualquier otra edición, todas ellas serían grandes favoritas, pero a este grupo por suerte para los espectadores y desgracia para sus producciones, les tocará medirse a las dos grandes favoritas: As bestas y Alcarràs. Esta expectación alimentará también de seguro el recorrido de la gala, por la que nos guiarán dos presentadores muy especiales: Antonio de la Torre y Clara Lago.

En la rueda de prensa, ambos anticiparon que prefieren “no ir de plastas”: “Sólo seremos el hilo conductor del trabajo de los compañeros (…) La idea es enseñar nuestra cosecha, para mí la mejor de la última década, y combinara con el espectáculo. Mostrar a la gente lo que hacemos, los distintos formatos porque hay propuestas buenísimas que han pasado desapercibidas”, explicaba de la Torre sobre estos premios Goya 2023.

Dos actores muy queridos por el público

No es tan habitual que en los últimos años de la ceremonia sean actores los que presenten la gala, ya que normalmente los Académicos han preferido recurrir a presentadores y cómicos para el desempeño, como es el caso de Buenafuente, Manuel Fuentes, Eva Hache, Dani Rovira o Silvia Abril. Sin embargo, escoger a de la Torre y a Lago para estos premios Goya 2023 es una decisión especial ya que son dos de los actores más queridos por el público español.

Antonio de la Torre está considerado como uno de los mejores intérpretes españoles junto a Luis Tosar y Javier Bardem. Acumula en su haber 11 nominaciones a los cabezones, de los cuales se ha llevado dos, uno por Azuloscurocasinegro y otro por El reino. Por su parte, Clara Lago estuvo nominada a mejor actriz revelación en 2003 por El viaje de Carol y ha participado en algunas de las comedias más taquilleras y divertidas de la historia de la gran pantalla española, como Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes y Primos, en la que coincidió con de la Torre.