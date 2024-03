Ester Expósito vuelve a las pantallas con su nueva serie de Netflix: ‘Bandidos’

Pocas actrices en España han alcanzado la fama de Ester Expósito en la pequeña pantalla. Un reconocimiento en parte, influenciado por el alcance de una plataforma como Netflix. La madrileña comenzó su carrera con un pequeño papel en la serie de TVE, Estoy vivo en 2017, pero sería en 2018 cuando su visibilidad dio un enorme salto cuantitativo, apareciendo en dos películas como Tu hijo o Cuando los ángeles duermen y sobre todo, con su protagonismo en Élite. El drama adolescente que comenzó bebiendo directamente de influencias norteamericanas como Por trece razones, fue un auténtico hito dentro de la plataforma fundada por Red Hastings y Marc Randolph, casi a la altura de La casa de papel. Un recorrido que la convirtió de facto, en la española con más seguidores en Instagram, ofreciéndole una importante relevancia entre el público hispanohablante. Por eso, no es de extrañar que “la gran N roja” quiera seguir contando con su presencia en la que es su nueva serie de Netflix: Bandidos.

De producción mexicana, Bandidos está creada por Pablo Tébar. Un guionista madrileño que debutó recientemente como director en la serie Pollos sin cabeza y que lleva escribiendo guiones para la pequeña ficción española desde los 90. Tébar ha participado en la escritura de capítulos para ficciones tan míticas de la pequeña pantalla patria como son Periodistas, Javier ya no vive solo o Los Serrano. Del mismo modo, también ha escrito para otras series de la talla de Tierra de lobos, Mar de plástico y Servir y proteger, además de ser el creador de Herederos y la que fue su primera ficción mexicana, Diablero. Este 2024, aparte de Bandidos, estrenará 1992, la miniserie slasher creada por Alex de la iglesia.

‘Bandidos’: ¿De qué trata la nueva serie de Ester Expósito?

La sinopsis de esta coproducción México-Estados Unidos en la siguiente: “Miguel y su complice Lilí, se unen a un grupo de bandidos que intentan recuperar el tesoro de una tumba submarina de un galeón español que se hundió en el Golfo de México durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, no serán los únicos que buscan hacerse con este valioso botín”.

Compartiendo elenco con Ester Expósito, quien interpreta a Lilí, encontramos a Alfonso Dosal asumiendo el papel de Miguel, el otro protagonista de este drama de acción, drama y aventuras. Dosal ha aparecido sobre todo en producciones mexicanas, aunque tuvo un breve paso por Narcos: México. Recientemente protagonizó Un actor malo y la miniserie de Netflix, El elegido. Completando el reparto, están Juan Pablo Medina, Mabel Cadena, Nicolás Furtado, Bruno Bichir, Luis Gerardo Méndez, Andres Baida y Sarah Nichols. Un reparto predominantemente latino, con el atractivo de la presencia de Expósito para el espectador español.

México como lugar turístico

Una de las principales bondades de la serie, a pesar de entrar en el terreno de la pura ficción, explota el elemento de México como destino turístico a través de unos escenarios naturales increíbles próximos al Caribe. Pues lo que busca esta banda les lleva ineludiblemente, a tener alrededor algunas de las mejores playas del mundo. Precisamente, el cabellera que reúne al grupo es un guía turístico que terminar de formar la banda. Miguel es el hijo de un arqueólogo, mientras que el personaje de Ester Expósito es una estilosa estafadora. Completando el grupo tenemos a una nadadora de élite llamada Citlali, un hacker de nombre Lucas y el puro músculo que no puede faltar en ningún equipo cinematográfico que se precie, el exmilitar y guardaespaldas Octavio. Así, la compañía repite la fórmula de atracos, acción y aventura que tan bien le funcionó en la serie creada por Álex Pina.

Detrás de las cámaras tenemos a Adrian Grunberg, director estadounidense especialista en rodar acción. Grunberg es responsable de cintas del genero con actores de la talla de Mel Gibson en Vacaciones en el infierno o Sylvester Stallone en Rambo: Last Blood.

Ester Expósito: Una carrera que no logra mantenerse

Dibujada ya más como un icono cultural y como influencer, más que como actriz. Ester Expósito no ha sabido mantener ese éxito mediático fuera del universo de las Encinas. Serie en la que por cierto, ya no aparece su personaje. No será por no haberlo intentado. En 2022, estrenó Venus de Jaume Balagueró y apareció en Rainbow, el musical para Netflix de Paco León. El año pasado presentó Perdidos en la noche en el Festival de cine de Cannes. Este año también la podremos ver en la cinta el Llanto y en 2025 en la serie de la cineasta Carlota Pereda (Cerdita), Que muera el amor.