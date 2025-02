Este actor colombiano se suma a la cancelación de Karla Sofía Gascón: «Los españoles no son latinos»

Aunque en la pasada edición de los Goya 2025 encontramos algunos reductos de piedad hacia la cancelación masiva sobre Karla Sofía Gascón, la realidad actual que se cierne en torno a la figura de la actriz todavía sigue siendo la de un linchamiento a todo trapo. Sobre todo en la escena hollywoodiense y en el mercado internacional, donde su perdón no parece haber servido de nada. Netflix la apartó de la promoción de Emilia Pérez y hace una semana, el director Jacques Audiard fue muy claro y crítico con la de Alcobendas. Pero por si el rechazo de sus compañeros de profesión y el odio del sector progresista vertido en redes no fuese suficiente, ahora otra estrella de la meca del cine ha salido a atacar a la intérprete hispana.

Hablamos del actor colombiano, John Leguizamo. Conocido por su perfil de eterno secundario dentro de la industria, este nominado al Globo de Oro no tienen ninguna intención de aceptar las disculpas que Sofía Gascón emitió en su reciente entrevista televisada. Leguizamo no suele ser un perfil políticamente correcto en sus declaraciones y casi nunca se muerde la lengua en los comentarios a la prensa. Hace tres años señaló la falta de diversidad en el casting de voces de Super Mario Bros: La película y el año pasado, reveló para sorpresa de todos, que una Ice Age 6 estaba en marcha. Pero lo que siempre le ha molestado a Leguizamo es sin duda, la representación de personajes latinos por parte de intérpretes que no lo son. Como cuando denunció la apropiación cultural del proyecto en el que James Franco iba a ponerse en la piel del dictador Fidel Castro. Siendo uno de los primeros actores latinos con proyección internacional, este acompañante interpretativo de lujo ha revelado en más de una ocasión sus duros comienzos en la ciudad de Los Ángeles y en cómo evitaba tomar el sol para no perder los papeles de latino en los castings. Por ello, más allá de las declaraciones de la actriz protagonista de Emilia Pérez, lo que realmente ha irritado a Leguizamo es la elección de la española para un rol mexicano. Y claro, ese malestar ha sido compartido por el actor en sus redes sociales.

Más cancelación para Karla Sofía Gascón

Por si no tuviese suficiente con el desprecio de los mexicanos y el abandono de los suyos, la cancelación de Karla Sofía Gascón ha alcanzado en estos instantes la barrera controversial de la representación latina, con un mensaje lanzado por Leguizamo en su perfil de Instagram.

«Los españoles no son latinos. ¡No somos de la misma cultura, etnia o raza! ¡Los latinos son en su mayoría una mezcla de indígenas y afrolatinos! ¡Sólo compartimos idioma con España!», comenzaba explicando en un post escrito en inglés. Unas declaraciones un tanto polémicas, porque con leer un mínimo sobre el tema en cuestión, cualquiera puede entender rápidamente que la llegada de los españoles a Latinoamérica estuvo ligada a un profundo mestizaje y relación entre culturas. Sumado a esto, lo más probable es que el apellido Leguizamo provenga etimológicamente de Leguizamon, un antiguo linaje del País Vasco que también da nombre a un puerto del interior de Colombia. Seguidamente, el actor siguió expresando su cancelación a Karla Sofía Gascón entrando de lleno en la leyenda negra y la colonización:

«¡Dejen de elegir a Europeos para los papeles que tanto nos costó conseguir! ¡España colonizó y destruyó nuestros imperios y robó nuestra riqueza! ¡No tengo rencor pero no necesito ser reemplazado por ellos!», terminaba de escribir en la publicación. La imagen compartida por Leguizamo en el post aludía a un artículo de la revista Remezcla titulado Como latina que vivió en España, los tuits racistas de Karla Sofía Gascón no son sorprendentes. Escrito por Lissete Lanuza Sáenz, el texto explicaba la experiencia de una periodista que vivió un año en Barcelona.

A Leguizamo lo podremos escuchar volviendo a dar voz al personaje de Sid en la versión original de Ice Age 6 y también, entre el reparto de leyendas que tendrá La Odisea de Christopher Nolan.

¿Puede ‘Emilia Pérez’ ganar algún Oscar?

No recordamos ninguna producción que haya pasado de ser la gran favorita de los Oscar a estar, condenada a un ostracismo tan visceral. Con 13 nominaciones, todas las polémicas parecen haber dado sepultura a cualquier tipo de galardón en la próxima alfombra roja. Eso sí, la única que podría obtener un mínimo de rédito es Zoe Saldana, la cual está nominada a mejor actriz de reparto.

Emilia Pérez llegará el próximo 28 de marzo a Filmin y Movistar +. ¿Se sobrepondrá a la cancelación Karla Sofía Gascón o se ha terminado para siempre su desempeño dentro de la industria?