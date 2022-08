John Leguizamo y varios actores latinos critican la elección de James Franco como Fidel Castro

El tema de la representación fidedigna entre actores y personajes reales en el cine, escenifica a la perfección, las sensibilidades que se viven en la actualidad cinematográfica. Tanto es así, que no hay interprete que se libre de las críticas masivas por actuar en un papel en el que puede estar quitándole un puesto a una persona que forma parte de una minoría. Por un lado, existe el punto de la identidad sexual, en el que Eddie Redmayne pidió perdón por asimilar el rol protagonista de La chica danesa. Por otro, el español Javier Bardem tuvo que salir del paso para protagonizar Being The Ricardos, cinta en la que encarnaba al actor cubano Desi Arnaz. Ahora le ha llegado el turno a James Franco. Todavía envuelto en las polémicas de abuso sexual, Franco interpretará al dictador Fidel Castro en Alina of Cuba. Elección que no ha hecho ninguna gracia a John Leguizamo y a varios compañeros de profesión latinoamericanos.

Leguizamo (La jungla 2, Encanto) acudió a su perfil de Instagram para criticar la noticia de que Franco hubiese sido elegido como Castro: “¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es que Hollywood nos excluye pero también se roba nuestras narrativas? ¡No más apropiación de Hollywood y los streamers! ¡Boicot! ¡Esto está jodido! Además, es una historia muy difícil de contar sin engrandecimiento, lo cual estaría mal. No tengo ningún problema con Franco, pero él no es latino”. Jess Darrow, compañera de reparto de John Leguizamo en Encanto, también manifestó su sentimiento de rechazo comentando en la propia publicación.

Not me reading that James Franco will have to "build" an accent for Castro, when my entire life I've been made fun of for not speaking English like an American and been told countless times to work hard to get rid of it…🙃🙃

— Sol (@solrodriguez) August 4, 2022