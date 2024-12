Esta serie es mucho mejor que el libro: no vas a poder parar de verla cuando la empieces

Las adaptaciones de novelas de éxito se han convertido en uno de los talismanes de las plataformas de streaming. En los últimos años han triunfado algunas como Yo, adicto, Fácil, Reina roja, Gambito de dama o Juego de tronos, entre otras muchas. Esta semana nos hemos fijado en la serie No digas nada que se puede ver en Disney+ y está basada en el libro homónimo de Patrick Radden Keefe (2018), el cual cuenta las vidas de varios miembros del IRA a lo largo de cuatro décadas en Irlanda del Norte, desde los años 60 hasta nuestro siglo. La trama de No digas nada se centra en las hermanas Price. Dolours y Marian, las cuales fueron criadas en Belfast por una familia de republicanos irlandeses. No digas nada es una serie de drama histórico creada por Josh Zetumer para Disney+ que ha sido producida por FX Production y que es una de las mejores adaptaciones que se puede ver en las plataformas de streaming.

Adaptar el libro de Patrick Radden Keefe era todo un reto porque se trata de un libro muy complejo debido a la temática y a la cantidad de personajes que aparecen. El director Josh Zetumer decide comenzar con una serie de entrevistas inventadas que sitúa en la primera década de 2000, en las que Dolours Price y otros miembros del IRA dan su versión de lo que ocurrió. Un buen recurso que le permite hablar de lo que sucedió desde el presente a través de los testimonios de las entrevistas y hacer un flashback al pasado para contar lo que ocurrió realmente.

¿Qué pasa en la serie de Disney+ No digas nada?

Esta serie cuenta la historia de las hermanas Price Dolours y Marian que fueron criadas en Belfast por una familia de republicanos irlandeses. Su había pasado una temporada en la cárcel por lo que denominaba «la causa» y contaba muy orgulloso que nunca había delatado nunca a sus compañeros del IRA. Su madre, como la mayoría de las amas de casa católicas de Belfast en esos momentos, ayudaba a esconder armas para la banda. Su tía Bridie perdió las manos y la vista en un accidente con explosivos, y en la actualidad se la consideraba una santa.

Las dos hermanas han vivido en ese ambiente bélico desde pequeñas y cuando a principios de los años setenta la violencia empieza a recrudecerse en Belfast, Dolours y Marian intentarán unirse a la lucha. Según la sinopsis oficial: «El tumultuoso período de Irlanda del Norte conocido como The Troubles, que comenzó con la desaparición en 1972 de Jean McConville, uno de los muchos secuestrados apodados The Disappeared».

Las dos hermanas consiguen al final ingresar en la banda y se convierten en las primeras mujeres que participan en acciones armadas como atracos y colocación de bombas bajo la tutela de líderes como Brendan Hughes y Gerry Adams. La labor en la banda de las dos hermanas coincide con el secuestro y desaparición de la viuda Jean McConville, madre de diez hijos menores de edad, que habría sido tachada de confidente de la policía.

Además, en este momento Frank Kitson, el hombre que logró frenar movimientos insurgentes en Kenis, decide recurrir a los mismos métodos para parar los pies al IRA y utilizar a los confidentes y pistoleros unionista, para crear desconfianza y división interna en la organización.

El reparto de esta serie dramática

El papel de Dolores Price lo interpretan las actrices Lola Pettigrew y Maxine Peake a los 50 años. El de su hermana Marian es interpretado por las actrices Hazel Doupe y Helen Behan de adulta. El de su padre Albert Price es interpretado por el actor Stuart Graham y el de su madre Chrissie Price por la actriz Kerri Quinn.

En el reparto de la serie No digas nada también están los actores Emily Healy, Maxine Peake, Anthony Boyle, Josh Finan, Rylee Neilly-Large, Seamus O’Hara, Lennox Loughran, Ava-Rose Gallagher, Isaac Heslip y Rory Kinnear, entre otros. Hay que tener en cuenta que el número de actores que participan en esta producción es enorme y sería imposible citarlos a todos.

Hay que destacar la magnífica interpretación de las actrices Lola Petticrew y Hazel Doupe como las hermanas Price. También ha sorprendido la de Rory Kinnear como Kitson, la de Emily Healy, la viuda a la que hay que dar un escarmiento y, por último, la de Anthony Boyle y Josh Finan como Hughes y Adams.

La serie No digas nada es una buena opción para los que quieran disfrutar con una buena adaptación de una novela y que estén interesados en lo que ocurrió en Irlanda durante esos años. Además de esta serie también pueden ver otras ficciones sobre este tema como En el nombre del padre, Informer, Derry Girls, Hunger, Blood Sunday o Hidden Agenda, entre otros.