Esta película dirigida por un español hace historia en Netflix: es un thriller repleto de acción

Las listas virales de la «Gran N roja» a menudo, tienden a un ascenso tan rápido como su olvido dentro del streaming. Es lo que tiene el modelo de este nuevo paradigma sobre el consumo audiovisual, el cual se apoya en los estrenos semanales para mantener a sus suscriptores. Algunos pasan sin pena ni gloria por el terminal y otros en cambio, terminan brillando en la mayoría de países de todo el mundo. Esa magnificencia, venía antes dada por una época en la que los presupuestos de los proyectos de la marca, alcanzaban unos números tan apabullantes como los 200 millones de dólares que costaron Alerta roja y El agente invisible. Pero desde hace algún tiempo, la compañía liderada por Ted Sarandos y Dan Lin se ha apretado el cinturón, obteniendo del mismo modo grandes resultados con presupuestos moderados. Es el caso de la película dirigida por un español que ya ha hecho historia en Netflix: Equipaje de mano.

En un cambio radical en la lista de las 10 mejores cintas de todos los tiempos dentro del estudio californiano, Equipaje de mano ha entrado de lleno convirtiéndose en la quinta película en inglés más vista en los primeros 91 días desde su estreno. Siendo la gran damnificada en el ascenso, el largometraje Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion. El whoodunnit de Rian Johnson ya no está en el Top 10 de historias más vistas creadas por la major del streaming. Eso sí, el cineasta tendrá una nueva oportunidad de recuperar su puesto cuando a finales de año estrene la tercera entrega de la propia franquicia, Puñales por la espalda: Wake Up Dead Man. Producida por el sello de Steven Spielberg, Amblin Partners, Equipaje de mano debutó en el Top histórico con con 149,4 millones de visualizaciones, logrando dicha hazaña en menos de un mes, por lo que todavía tiene tiempo para seguir escalando. De esta forma y para sorpresa de nadie, el filme dirigido por Jaume Collet-Serra ha encabezado por cuarta semana seguida, las preferencias de los espectadores del portal líder en visionado de contenido de la pequeña pantalla. Con ello, la propuesta navideña ha sumado otros 17, 4 millones de visualizaciones durante la última semana del 2024.

En el Top 10, por detrás de Equipaje de mano encontramos Dejar el mundo atrás, El agente invisible, We can be heroes y La madre. No obstante, Collet-Serra no es el único director patrio que ha logrado obtener un hueco en este grupo de filmes. En el puesto número ocho se encuentra Damsel de Juan Carlos Fresnadillo. Liderando la enumeración fílmica encontramos a A ciegas, El proyecto Adam, No mires arriba y Alerta roja. La película de acción protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds sigue intratable comandando al resto de productos originales de la empresa, gracias a los casi 231 millones de espectadores que ha acumulado desde su estreno en 2021.

¿De qué trata ‘Equipaje de mano’?

La sinopsis oficial de Equipaje de mano es la siguiente: «El día de Nochebuena, en el concurrido aeropuerto de Los Ángeles, un desconocido chantajea a una joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte, encargado de escanear el equipaje de mano, para que le deje subir una misteriosa maleta al avión».

El reparto tiene a varias estrellas muy conocidas dentro de la industria. El primero de ellos es su absoluto protagonista, Taron Egerton. Ganador del Globo de Oro por Rocketman y nominado al Emmy gracias a la miniserie Encerrado con el diablo, el actor británico saltó a la fama por la saga Kingsman, aunque hoy brille en el mercado del vídeo bajo demanda, bajo una producción llena de tensión que es pura historia dentro del catálogo de Netflix. El resto del elenco lo completan Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Logan Marshall-Green, Theo Rossi y Dean Norris.

Jaume Collet-Serra: historia en Netflix

El realizador español no es ningún desconocido para el cine comercial de los grandes estudios. Su ópera prima fue el slasher La casa de cera y poco a poco, fue ganando presencia en una carrera predominantemente internacional. Así, a lo largo de su filmografía ha dirigido en varias ocasiones a actores de la talla de Liam Neeson o Dwayne Johnson. En el futuro 2025, lo veremos estrenando La mujer de las sombras y Cliffhanger, el remake de Máximo riesgo, protagonizada ahora por Lily James, Pierce Brosnan, Nell Tiger Free y Franz Rogowski.