Esta miniserie tiene solo 10 episodios y ha sorprendido a todos: ni en Netflix ni en HBO

Una de las series que no se pueden perder los aficionados a la ciencia ficción es La Brea. Una original miniserie de misterio y ciencia creada por David Appelbaum que se estrenó en NBC en 2021 y que ahora por sorpresa se ha convertido en una de las más elegidas por sus usuarios en la plataforma de streaming Prime Video. La miniserie La Brea cuenta con solo tres temporadas de 10 episodios cada una y sorprende porque narra la historia de una la catástrofe que se produce cuando enorme socavón se abre en medio de Los Ángeles en los Pozos de asfalto de La Brea. Como consecuencia cientos de personas y edificios se hunden en la brea. Las personas que sobreviven se encuentran en una misteriosa y peligrosa tierra primitiva en la que tendrán que intentar sobrevivir. La Brea es una serie original, diferente y con una trama que sorprende desde el primer episodio.

La serie La Brea es una buena opción para los que están buscando en el catálogo de las plataformas de streaming una ficción original de ciencia ficción y también para los miles de aficionados a este género. Además de esta serie, se pueden encontrar otras de calidad de este género de ciencia ficción como Sense 8, Stranger Things, The Peripheral, Travelers, Black Mirror, The Expanse, Dark, Away o The O.A., entre otras muchas. Una serie que si no la has visto todavía no te la puedes perder y que además de en Prime Video se puede ver en Max.

¿De qué trata la miniserie La Brea?

Como hemos comentado, los que han sobrevivido están en una misteriosa tierra primitiva donde intentarán sobrevivir con lo que tienen e intentando ayudarse los unos a los otros. El resto del mundo está intentando entender lo que ha ocurrido. Los protagonistas de esta serie son una familia que se encuentra separada por los acontecimientos y que para encontrar el camino de vuelta debe descubrir cuál es el origen de esta catástrofes.

Según la sinopsis oficial de la serie La Brea: «Una aventura épica comienza cuando se abre un enorme hoyo en el medio de Los Ángeles, arrastrando a cientos de personas y edificios a la profundidad. Aquellos que cayeron se encuentran en una tierra primitiva misteriosa y peligrosa, donde no tienen opción más que mantenerse juntos para sobrevivir. Mientras tanto, el resto del mundo busca desesperadamente comprender lo que ha sucedido. En busca de respuestas, una familia que ha sido separada por este desastre tendrá que descubrir los secretos de este evento inexplicable para encontrar una salida para cada uno».

En la segunda temporada de La Brea que se estrenó en 2022, la protagonista vuelve ser Harris que desesperada por reunirse con su hijo sigue una pista que la llevará a un grupo prehistórico despiadado. También Gavin, Izzy y Ella se preguntan si están en condiciones de sobrevivir en el año 10.000 a. y Josh y Riley se despiertan en un momento desconocido y tendrán que tomar muchas decisiones.

En la tercera y última temporada de La Brea los personajes Lucas Hayes (Josh McKenzie) y Verónica Castillo (Lily Santiago) están esperando un niño que puede convertirse en una gran esperanza para los supervivientes. Esta entrega se centra en explorar qué significa convertirse en padres bajo la constante amenaza de un entorno prehistórico.

Su creador David Appelbaum ha explicado sobre el final de la serie que desde el principio, planearon un final satisfactorio para los fans e intentaron hacer el esfuerzo por dar un cierre coherente a las diversas líneas argumentales que se han ido desarrollando a lo largo de la serie. «Siempre tuve la idea de dónde quería que terminasen ciertos personajes, pero algunos de ellos estaban en un viaje diferente en la temporada dos, así que realmente lo abordamos desde dónde queremos llevar emocionalmente a todos los personajes en este final de temporada», explicó su creador antes de estrenarse la tercera temporada en enero de 2024.

El reparto de esta miniserie de ciencia ficción

Aunque la mayoría de los actores protagonistas no son muy conocidos por los espectadores, a algunos les hemos visto en otras películas y series. La actriz Natalie Zea da vida a Eve Harris y es conocida por sus papeles las series Passions, Dirty Sexy Money y Justified creada por Graham Yost. También en el reparto están los actores Eoin Macken (Resident Evil: The Final Chapter) que da vida a Gavin Harris, Jon Seda (Chicago P.D.) al doctor Sam Velez y Nicholas Gonzalez (The Good Doctor) a Levi Delgado.

En este elenco también están los actores Diesel La Torraca como Isaiah, Karina Logue como Marybeth Hill, Zyra Gorecki como Izzy Harris, Jack Martin como Josh Harris, Veronica St. Clair como Riley Velez, Rohan Mirchandaney como Scott Israni y Lily Santiago como Veronica Comotillo, entre otros.

Aunque esta serie de ciencia ficción tiene buenas críticas de los espectadores desde su estreno en 2021, en el agregador de críticas Rotten Tomatoes la primera temporada contó con solo un 29% de aprobación de la prensa especializada y un 44% por parte de la audiencia.