Las series turcas se han convertido en todo un fenómenos de audiencia en los últimos años después de éxitos como Mujer, Mi hija, Inocentes o Infiel, entre otras muchas. Netflix también se ha unido a esta tendencia y ha triunfado con series turcas como Fatma, The Gift, Club Estambul o Cruce y películas como El violín de mi padre o Tácticas en el amor.

El pasado mes de abril Netflix ha estrenado una nueva serie turca Yakamoz S-245, con la que espera conseguir el mismo éxito aunque su argumento es totalmente diferente a cualquier otra ficción. La serie está conectada con Into the Night ya que se basa en la novela polaca The Old Axolotl escrita por Jack Dukaj y Yakamoz S-245 es una especie de continuación de esta historia. Pero para ver la serie Yakamoz S-245 no hace falta haber visto Into the Night.

Yakamoz S-245 es una serie de suspense, acción y ciencia ficción de solo 7 episodios de entre 40 o 50 minutos. basada en la novela polaca The Old Axolotl del escritor por Jack Dukaj. La serie está ambientada en un mundo apocalíptico en el que la vida en el exterior solo es posible de noche y el resto del tiempo se tiene que pasar en un submarino.

Una compleja misión de investigación

Esta serie de acción y aventuras sorprende por la originalidad de su trama. Según la sinopsis de Netflix, está protagonizada Arman, un inconformista instructor de buceo y biólogo marino que “se incorpora a una misión de investigación a bordo de un submarino. Cuando el sol empieza a matar a todo el mundo en la superficie, Arman y su equipo científico deben trasladarse a un submarino militar para sobrevivir. Mientras intentan averiguar qué pasa fuera del agua y cuál es la verdadera misión del submarino, se genera tensión entre ambas tripulaciones, sobre todo entre Arman y Umut, el lugarteniente”.

Yakamoz S-245 es una difícil travesía en la que Arman no solo tendrá que luchar por sobrevivir, sino también por lograr una segunda oportunidad con su gran amor.

Un conocido reparto de Yakamoz S-245

La serie Yakamoz S-245 cuenta con actores conocidos por otras producciones turcas como Kivanç Tatlitug (Sühan, venganza y amor, Kuzey Güney, Amor prohibido) que interpreta al protagonista Arman o Özge Özpirinçci (Mujer) que interpreta a Defne. Además en el reparto están otros actores como Ece Çesmioglu, Ertan Saban, Meric Aral, Alper Saldiran, Jerry Hoffmann, Ersin Arici, Ecem Uzun y Onur Unsal.

Una buena opción para los que disfrutan con las series de acción y aventuras y están buscando una nueva serie interesante. Sobre todo si eres uno de los fans del actor Kivanç Tatlitug.