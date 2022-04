Amazon Prime Video tiene disponible desde principios de mes una durísima película que te enganchará como espectador: Nunca, casi nunca, a veces, siempre. Este particular título es un ejemplo más del esfuerzo que hace la plataforma de streaming por alojar, dentro de su catálogo producciones de todo tipo, del mismo modo que lleva ya muchos años haciendo Netflix. Es por eso que cualquier suscriptor del servicio de vídeo bajo demanda puede ver en Amazon desde títulos de acción como La guerra del mañana o cine autoral bajo el sello de autor de A24 como Green Knight. Pero ¿en qué consiste esta nueva apuesta del cine independiente norteamericano?

Nunca, casi nunca, a veces, siempre cuenta la historia de Autumn, una tímida adolescente que trabaja como cajera en un supermercado de Pennsylvania. Con un embarazo no deseado a cuestas y sin la posibilidad económica ni legal de abortar en su estado, Autumn y su prima Skylar consiguen el dinero suficiente para realizar un viaje a Nueva York, con el objetivo de conseguir interrumpir el embarazo. Sin hospedaje, lo único que tienen es la dirección de una clínica apuntada en un papel.

Este drama sobre la adolescencia cosechó numerosos galardones a lo largo del 2020. Entre ellos, el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín y, la misma consideración en Sundance. También obtuvo una relevante presencia en San Sebastián y en los Critics Choisce Awards, en los que acumuló 3 nominaciones, entre los que se incluía el de Mejor Actriz y Guion.

Nunca, casi nunca, a veces, siempre está escrita y dirigida por Eliza Hittman, una cineasta neoyorquina que ya asombró a la crítica con Beach Rats, su anterior trabajo y que debutó en 2013 con el drama (también adolescente), It Felt Like Love. De la propuesta, destaca sobre todo un joven y talentoso reparto conformado por Sidney Flanigan (Autumn) y Talia Ryder (Skylar). Para Flanigan supuso su debut cinematográfico y a día de hoy tiene pendiente el estreno de Rounding, además de estar en la preproducción de My Twin Is Dead. Igualmente Nunca, casi nunca, a veces, siempre supuso el debut en la gran pantalla de Ryder, a quien recientemente la hemos visto en West side history en el breve papel de Tessa. Se trata de una de las producciones de talento joven más emergente que se pueden ver en Amazon.