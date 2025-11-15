Dura una hora y media y todo el mundo habla de ella: así es ‘Jules’, la película más disparatada de Netflix

Aparte de la imperiosa novedad dictada por el algoritmo, dentro de la «gran N roja» a menudo aparecen fenómenos de triunfo tardío. Largometrajes que hace años no encontraron su espacio en salas y que ahora, fruto de la accesibilidad de contenidos del streaming se ven reconvertidos en filmes de éxito completamente inesperados. Y ese es precisamente el caso de nuestra recomendación cinematográfica de hoy: Jules, la película que está arrasando en Netflix. No obstante ¿de qué trata este título que mezcla comedia, extraterrestres y una entrañable reflexión sobre la vejez?

Estrenada en 2023, la cinta de Marc Turtletaub no fue excesivamente reconocida en su paso por el patio de butacas. El proyecto suponía el segundo largometraje del realizador tras las cámaras, un lustro después de la proyección de la estimulante Puzzle. Jules no es una producción original de Netflix, sino una historia nacida de una compañía independiente llamada Big Beach, cuyo libreto original nació de Gavin Steckler, uno de los guionistas de series brillantes como Zach Stone Is Gonna Be Famous y Review. Y aquí Stecler, se nutre de la comedia y de lo anecdóticamente extraordinario que puede llegar a ser un contacto alienígena cuando este cae de lado no de un niño como en E.T. El extraterrestre, sino en el jardín de un hombre solitario en un pequeño pueblo de Pensilvania.

¿De qué trata Jules?

La sinopsis oficial nos pone en la piel de Milton, un viudo de 78 años que vive solo y que asiste regularmente a las reuniones del ayuntamiento de su pueblo, donde nadie le hace demasiado caso. Su hija Denis está preocupada por su deterioro mental, llegando a pensar que sufre un principio de demencia. Bajo este contexto, un OVNI irrumpe en su jardín y de él, emerge un alienígena muy callado. Milton lo recibe con amabilidad, acogiéndolo junto a sus vecinas, las cuales deciden ponerle el nombre de «Jules».

Con una alimentación basada en manzanas, estos tres ancianos y el visitante interplanetario forman un vínculo inesperado que actúa como un catalizador temático en el que el género de la ciencia ficción no es tan relevante en sí mismo, sino como para escenificar el drama y la marginalidad que a menudo viven los mayores en la sociedad. Así, el protagonista entabla amistad con la criatura, mientras intenta ocultar la presencia de Jules de la mirada de las autoridades y de la presencia de Denis, quien piensa que su padre oculta algo.

En el reparto, el gran rostro visible de la producción es el oscarizado Ben Kingsley, mientras que en el resto del elenco podemos ver a nombres como Harriet Sansom Harris (Memento), Jane Curtin (Cosas de marcianos), Zoe Winters (Succession), Anna George (The Lovely Bones) y Donald Paul (Causeway).

Jules: la película viral de Netflix

Jules es una película que se ha vuelto completamente viral dentro de Netflix, gozando de un importante mérito, sobre todo teniendo en cuenta el calendario de estrenos que vive actualmente la compañía. Desde las visualizaciones millonarias de Las guerreras k-pop, pasando por la tendencia de Una casa llena de dinamita hasta llegar al Frankenstein de Guillermo del Toro. Un triunfo genuino en un mes repleto de fenómenos de audiencia.