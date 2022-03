Hasta hace algún tiempo, no era tan sencillo ver las películas nominadas a los Oscar 2022, a no ser que se fuera al cine con una regularidad pasmosa. Aun así, muchos de las cintas no solían haberse estrenado en España, por lo que debían verse después de ceremonia, cuando la cartelera lo permitiese. Para estos premios, estos son los servicios de streaming en los que podemos encontrar los títulos más destacados de los Oscar:

Netflix

‘El poder del perro’

Es la gran favorita de este año. Con 11 nominaciones, este hipnótico western filmado por Jane Campion aspira a ser la ganadora de la noche. Todo su elenco principal cuenta con opción al galardón, pero es que además tanto su banda sonora como su fotografía, son también un añadido que confecciona una mezcla perfecta.

‘Fue la mano de Dios’

Candidata por Italia a Mejor película Internacional, parece que poco tendrá que hacer contra la japonesa Drive my car. Sin embargo, el ya ganador de este premio Paolo Sorrentino, ha filmado una de sus historias más personales. Un retrato de Nápoles lleno de felicidad, dolor y nostalgia.

‘Madres paralelas’

Netflix se ha convertido en el servicio insignia, donde ver las películas nominadas a los Oscar 2022. Circunstancia que tampoco ha dejado pasar la propuesta de Pedro Almodóvar. Sin el apoyo de la Academia ha conseguido dos nominaciones; la de Mejor Banda Sonora para Alberto Iglesias, y la de Mejor Actriz, con una Penélope Cruz inconmensurable.

‘No mires arriba’

Seguramente uno de los films más polémicos, debido a la polarización alrededor de una sátira que representa el comportamiento de la sociedad, ante una amenaza de extinción inminente. Está nominada a Mejor película, guion original, música y montaje.

‘Tick,Tick Boom’

Se venía diciendo que Lin-Manuel Miranda había debutado por todo lo alto con su primer largometraje. Andrew Garfield brilla en este sincero e inspirador homenaje al compositor Jonathan Larson. Del mismo modo, su rítmico montaje opta a estatuilla.

‘Los Mitchel contra las máquinas’

La producción animada de Netflix lo tiene muy complicado para competir contra el derroche visual y emotivo de Encanto. No obstante, es una opción genial para los más pequeños.

HBO

‘Dune’

Sería muy extraño que la Dune de Denis Villeneuve no se llevase la gran mayoría de candidaturas técnicas. La magnificencia audiovisual, bajo un minimalismo inaudito dentro del imaginario de Frank Herbert, le ha procurado la abultada opción de 10 candidaturas.

‘King Richard’

Aunque King Richard tenga hasta 6 nominaciones, todo el mundo espera que este sea el año en el que Will Smith se alce por fin con una estatuilla. Su retrato del padre de las tenistas Venus y Serena Williams, ha sido aplaudido en todo el mundo.

Disney +

‘Encanto’

Junto con Netflix, Disney + es la plataforma estrella en la que ver las películas nominadas a los Oscar 2022. Encanto es la gran favorita. Sus personajes, influencia musical, magia y emoción la convierten en una historia potente y cautivadora.

‘West side history’

El remake dirigido por Steven Spielberg no funcionó muy bien en taquilla. Su calidad y factura, poco tienen que ver en esta decisión del público. West side history es una de las mejores películas del año con 7 nominaciones en su haber.

Amazon

‘Being the Ricardos’

El encanto de Nicole Kidman y el carisma desbordante de Javier Bardem han conseguido sendas nominaciones para ambos intérpretes, en otra viva prueba de que Aaron Sorkin es un gran guionista, pero también tiene una prometedora carrera como director por delante.

Apple TV +

‘La tragedia de Macbeth’

A lo largo de su carrera, Joel Coen se ha manejado en una buena cantidad de géneros. Cine negro, western, comedia…y ahora, Shakespeare. Su versión de Macbeth contiene entre sus candidaturas a un gran Denzel Washington y a Bruno Delbonnel, retratando una fotografía solemne en blanco y negro, con muchas opciones a alzarse con el galardón.