Dónde ver Coco gratis y legalmente: lo que debes saber antes de buscarla online
Coco es una película animada de Disney y Pixar que cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño mexicano que sueña con convertirse en un gran músico, pese a que su familia prohíbe la música desde hace generaciones. Durante el Día de los Muertos, Miguel es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, un colorido mundo donde descubre la historia de sus antepasados y se encuentra con su ídolo, el famoso músico Ernesto de la Cruz. Para regresar al mundo de los vivos, Miguel debe resolver un misterio familiar, reconciliarse con sus raíces y entender la importancia de la memoria y la familia. ¿Dónde ver Coco gratis y legalmente en 2025?
- Disponible en Disney+ en España y otros países.
- También se puede alquilar o comprar en plataformas como Apple TV, Amazon Prime Video o Rakuten TV.
Premios y reconocimiento
Coco ganó dos premios Óscar (Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original) y fue aclamada por su representación auténtica y respetuosa de la cultura mexicana. Además, ha recibido numerosos premios internacionales y sigue siendo utilizada como material educativo sobre tradiciones y valores familiares.
Personajes y voces
- Miguel Rivera – Anthony Gonzalez. El protagonista, un niño mexicano que sueña con ser músico.
- Héctor – Gael García Bernal. Espíritu carismático que ayuda a Miguel en la Tierra de los Muertos.
- Ernesto de la Cruz – Benjamin Bratt. Ídolo musical de Miguel y figura central de la historia.
- Abuelita (Elena Rivera) – Renee Victor. La estricta matriarca que prohíbe la música en la familia.
- Mamá Coco – Ana Ofelia Murguía. La bisabuela de Miguel, cuyo recuerdo y memoria son esenciales para la historia.
- Papá de Miguel (Enrique Rivera) – Alfred Molina. Padre de Miguel, encargado de la zapatería familiar.
- Tía Imelda – Alanna Ubach. Antepasada que aparece en la Tierra de los Muertos y mantiene la tradición familiar.
Temas:
