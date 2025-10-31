Dónde ver Coco gratis y legalmente: lo que debes saber antes de buscarla online

Coco es una película animada de Disney y Pixar que cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño mexicano que sueña con convertirse en un gran músico, pese a que su familia prohíbe la música desde hace generaciones. Durante el Día de los Muertos, Miguel es transportado accidentalmente a la Tierra de los Muertos, un colorido mundo donde descubre la historia de sus antepasados y se encuentra con su ídolo, el famoso músico Ernesto de la Cruz. Para regresar al mundo de los vivos, Miguel debe resolver un misterio familiar, reconciliarse con sus raíces y entender la importancia de la memoria y la familia. ¿Dónde ver Coco gratis y legalmente en 2025?

Disponible en Disney+ en España y otros países.

También se puede alquilar o comprar en plataformas como Apple TV, Amazon Prime Video o Rakuten TV.

Premios y reconocimiento

Coco ganó dos premios Óscar (Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original) y fue aclamada por su representación auténtica y respetuosa de la cultura mexicana. Además, ha recibido numerosos premios internacionales y sigue siendo utilizada como material educativo sobre tradiciones y valores familiares.

Personajes y voces