Disney+ lanza el tráiler de la serie ‘Solo asesinatos en el edificio’ Temporada 2

La primera temporada de la serie Solo asesinatos en el edificio sorprendió a todo por su mezcla de thriller, comedia y acción. Ahora Disney+ ha anunciado que estrenará en exclusiva los dos primeros episodios de la segunda temporada el martes 28 de junio dentro de la marca Star. Además, acaba de lanzar el nuevo tráiler de la segunda temporada.

La serie Solo Asesinatos en el edificio es una obra de los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin y Hoffman son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, el creador de This Is Us, y Jess Rosenthal.

¿Qué va a ocurrir en la Temporada 2 de Solo asesinatos en el edificio?

En la primera temporada vimos como tres vecinos que no se conocían antes de este momento y que vivían en un exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side se ven envueltos sin querer en la investigación de un asesinato. Estos tres vecinos Charles, Oliver y Mabel son interpretados por los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. A los tres les encantan los podcasts de crímenes a resolver y deciden investigar por su cuenta qué ha ocurrido e ir narrándolo en su propio podcast.

Al final de la primera temporada vimos que Bunny Folger el presidente de la junta de vecinos de Arconia había muerto. Los tres vecinos Charles, Oliver y Mabel se ven obligados a investigar de nuevo quién ha sido al asesino del presidente de la junta de vecinos.

El problema es que los tres vecinos tendrán que sortear tres desafortunadas complicaciones. Como explica la sinopsis de Disney+: “el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, siendo éste el tema central de un podcast de la competencia y, además, tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato”.

Continuidad en el reparto

Los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez vuelven a repetir como protagonistas en la temporada 2. La actriz Cara Delevingne se incorporará a la segunda temporada que interpreta a una insider del mundo del arte y el interés amoroso de Mabel.

Además, volverán a estar en el reparto Aaron Dominguez como Oscar, el amigo de Mabel, y a Da’Vine Joy Randolph como la Detective Williams, Jackie Hoffman y James Caverly. Incluso, entre las estrellas invitadas están Tina Fey, Michael Rapaport, Nathan Lane, Amy Schumer, Amy Ryan y Shirley MacLaine, entre otros.