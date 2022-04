La serie Solo asesinatos en el edificio fue todo un éxito de audiencia en su primera temporada. Su combinación de misterio y comedia cautivó a los seguidores de la original serie protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Disney+ acaba de anunciar que la fecha de estreno de la temporada 2 de Solo Asesinatos en el Edificio se estrenará el 28 de junio, dentro de la marca Star.

En la primera temporada de Solo asesinatos en el edificio se cuenta la historia de tres completos desconocidos (Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez) que viven en el exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side y se ven envueltos de forma inesperada en un asesinato. A los tres les encantan los podcast de crímenes y los tres sospechan que se trata de un asesinato.

Los tres deciden grabar un podcast para documentar el caso en el que se cuentan los secretos de la historia del edificio .Aunque al principio los tres se cuentan muchas mentiras, pronto se darán cuenta de que un asesino podría estar viviendo en el edificio y tienen que descifrar las pistas antes de que sea demasiado tarde. Si vais a seguir leyendo y no habéis visto la primera temporada de la serie, cuidado porque podéis encontrar algún spoiler.

¿Qué va a ocurrir en la temporada 2?

Al final de la primera entrega se descubrió cuál era el misterio de Tim Kono, aunque terminó de modo bastante confuso ya que vimos a Mabel (Selena Gomez) cubierta de sangre y siendo detenida junto con sus compañeros por la policía después de haber sido encontrados en la escena del crimen.

Esta temporada 2 de Solo asesinatos en el edificio comienza con la impactante muerte del presidente de la junta de vecinos de Arconia, Bunny Folger, los tres protagonistas Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) se ven obligados a desenmascarar al asesino.

El problema es que surgen tres complicaciones: la primera que se implica al trío protagonista públicamente en el homicidio de Bunny, la segunda que el tema central de un podcast de la competencia y la tercera que tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que son ellos los que cometieron el asesinato.

Una buena serie de comedia y misterio

La serie Solo asesinatos en el edificio es obra los creadores y guionistas Steve Martin y John Hoffman, que ya triunfaron con producciones como Grace and Frankie o Looking. Ellos también son los productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us Dan Fogelman y Jess Rosenthal.

Tendremos que esperar al mes de junio para ver la segunda temporada de esta serie y seguro que nos sorprenderá con nuevos misterios e incógnitas a los que se tendrán que enfrentar los protagonistas.