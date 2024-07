El director de ‘Twisters’ no quería que la película abogase por el cambio climático

El mercado de la exhibición estival está llenándose de reclamos comerciales que convierten a las salas en un lugar de paso frecuente para el público. Tras un inicio veraniego que comenzó con fracasos de la talla de El especialista o Furiosa, otras propuestas como Del revés 2, Bad Boys: Ride or Die, Gru 4 y Un lugar tranquilo: Día 1 fueron solucionando parte de la gran crisis de reclamo por parte del patio de butacas a nivel internacional. Una de esos blockbuster esperados era Twisters, el reboot del clásico de los 90 sobre tornados que ha ido aumentando el interés de los espectadores conforme se aceraba el día del estreno. Cine de catástrofes que en la actualización a nuestros tiempos, podía perfectamente haberse dejado llevar por una línea derivada de las políticas del cambio climático, pero que por el contrario, evitó el tema gracias a su director Lee Isaac Chung.

El cineasta norteamericano saltó a la fama gracias a Minari. Historia de mi familia. Un drama producido por el sello A24 y Brad Pitt sobre el sueño americano desde la perspectiva de una familia coreana. El filme independiente logró una nominación al Oscar a la Mejor película, Mejor director y Mejor guion original para Chung. Aunque la cinta, únicamente terminaría llevándose la estatuilla a la mejor actriz de reparto para Youn Yuh-Jung. A partir de ahí, el realizador se convirtió en un reclamo para la industria, siendo el elegido para rodar uno de los capítulos de la tercera temporada de The Mandalorian y también en otro spin-off de Star Wars llamado, Skeleton Crew. Todo un trabajo que le ha llevado a que ahora, grandes major como Universal Pictures, Warner bros y Amblin Pictures le hayan elegido para liderar esta revisión del material original de Michael Chrichton y Anne-Marie Martin. Bajo una historia pensada por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) el guionista de El renacido, Mark L. Smith se ha encargado de confeccionar un libreto en el que no debía aparecer explícitamente el concepto de «cambio climático».

‘Twisters’ no transmite mensajes

La historia de los cazadores de tormentas bien podría prestarse a una apología sobre el mal que la humanidad le está provocando al planeta y cómo este, nos podría devolver en un futuro todo ese descuido y contaminación. Sin embargo, Chung no quería bajo ningún concepto que esta trama de supervivencia y aventuras se convirtiese en un alegato verbalizado sobre el cambio climático por alguno de los personajes, sino que más bien se aplicase ese adagio tan propio del cine que proclama el «muéstralo, no lo cuentes».

Una idea por contra que no se reduce a no tener un tema a tratar. Pero que predispone el terreno para transmitir sus ideas a través del lenguaje y lo intrínsecamente audiovisual, narrativamente hablando. En su reciente entrevista, el director lo explicaba del siguiente modo:

«Sólo quería asegurarme de que la película no transmitiera ningún mensaje. Simplemente no creo que las películas deban estar orientadas a transmitir mensajes. Creo que lo que estamos haciendo es mostrar la realidad de los que está sucediendo en el terreno. No nos da miedo decir que las cosas están cambiando», reflexionaba Chung en la CNN.

Una película sin naturaleza política

El director de Munyurang expresó del mismo modo, cómo crecer entre la frontera de Arkansas y Oklahoma le dejó una «huella muy grande» sobre sus propios encuentros extremos con el clima cuando era sólo un niño. Por eso, con Twisters pretendía que esta fuese un reflejo de la naturaleza y no un alegato sobre cualquier declaración política.

«Quería asegurarme de que nunca diéramos la sensación de estar predicando un mensaje, porque eso no es lo que creo que debería ser el cine. Creo que debería ser un reflejo del mundo», le contaba al medio. La cinta está protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Glen Powell, además de un elenco secundario formado por Anthony Ramos, David Corenswet, Katy O’Brian, Sasha Lane y Kiernan Shipka.

La sinopsis oficial de Twisters es la siguiente: «Kate Cooper, una ex cazadora de tormentas tramada por un devastador encuentro con un tornado en sus años universitarios. Por eso, ahora estudia los patrones de las tormentas desde las pantallas de un ordenador en nueva York. Sin embargo, su amigo Javi la vuelve a incorporar a un equipo porque quiere incorporar y probar un novedoso sistema de seguimiento. Allí se cruzaran con el influencer y estrella de las redes sociales, Tyler Owens. Un amante del riesgo un tanto imprudente que disfruta publicando sus aventuras, mientras persigue estos fenómenos meteorológicos. Cuando múltiples tornados convergen en el centro de Oklahoma, ambos equipos deberán colaborar pata evitar el desastre y de paso, proteger sus vidas».