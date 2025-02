‘Los destellos’ llega al streaming: está nominada a 4 premios Goya 2025

En toda ceremonia de premios que se precie, las películas favoritas suelen ocupar las principales portadas de las noticias y por supuesto, liderar las quinielas de los premios más importantes. Los Goya 2025 no son diferentes en este sentido. El 47, Segundo premio, La infiltrada y Casa en llamas se disputarán ser el título hispano con más galardones y sobre todo, intentarán imponerse en la consideración principal: la gloria de ser la mejor película del año en el cine patrio. Sin sorpresas aparentes en el horizonte, dicha hegemonía a menudo nos hace olvidar que en realidad, dentro de la ceremonia hay más historias sin ese amplio reconocimiento por parte de los académicos, pero que en cambio destacan por su sencillez sin pretensiones. Hablamos de Los destellos, una de las mejores propuestas de la escena audiovisual española que acaba de aterrizar en el streaming.

Dirigida por Pilar Palomero y basada en un relato de Elder Rodríguez, Los destellos no tuvo el desempeño en la taquilla de otras rivales directas como La virgen roja o La habitación de al lado. Al ser un filme pequeño y de pocos recursos, el drama distribuido por Caramel Films tuvo unos resultados residuales similares al de La casa o La estrella azul en la cartelera. Y sin embargo, su escaso reclamo para las salas (recaudó 577.000 euros) no está ni mucho menos, reñida con su calidad. El trabajo de Palomero es sutil y delicado, plasmándose en su narrativa a través de unas interpretaciones magníficas y una puesta en escena alejada de cualquier artificio. Llena de silencios y miradas, Los destellos dice más por lo que calla, que por lo que verbaliza. Porque al final el cine es, como cualquier gran tema de la humanidad, un misterio constante sin respuestas certeras. Algo que escenifica a la perfección la adaptación escrita por la propia Palomero.

¿De qué trata ‘Los destellos’?

La sinopsis oficial compartida por la distribuidora es la siguiente: «La vida de Isabel da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a Ramón, que se encuentra enfermo. Tras quince años alejada de su ex marido, hombre al que ve como a un desconocido pese a que fueron familia durante años, en Isabel comienza a reavivarse resenteimientos que creía superados. Sin embargo, al acompañar a Ramón en su momento más vulnerable, Isabel conseguirá ver con otros ojos el fracaso que vivieron para centrarse en el presente de su propia vida».

Los destellos está nominada a cuatro premios Goya; mejor actriz principal (Patricia López Arnaiz), actor de reparto (Antonio de la Torre), actriz revelación (Marina Guerola) y guion adaptado (Pilar Palomero). Consideraciones que se quedan un tanto cortas, teniendo en cuenta la factura final de la película.

Palomero ya triunfó en los Premios Goya de 2021, al lograr cuatro «cabezones» con Las niñas (mejor película, dirección novel, guion original y fotografía), aparte de estar nominada también en 2023 por La maternal. No obstante, en este caso la Academia no ha tenido a buen ver considerarla en las categorías principales de esta edición.

La directora consigue conmover con un minimalismo rural, presentándose como una pieza hermosa y generosa donde la memoria juega un papel fundamental en las interioridades de sus personajes. Si la labor de Palomero es encomiable, su reparto no se queda atrás. Hablar de Los destellos es hablar indiscutiblemente de López Arnaiz y de la Torre. Dos intérpretes que posiblemente se hayan marcado aquí dos de las mejores performance de su carrera. Lo más probable es que este retrato sobre los cuidados, despedidas y redenciones sentimentales no vaya a tener la presencia que se merece el próximo día 8 de febrero en el Palacio de Congresos de Granada. Pero a pesar de ese vaticinio negativo, su llegada a las plataformas supone la oportunidad perfecta para disfrutar de la auténtica underdog fílmica del evento.

Con poco más de una hora y media de duración, el reparto de Los destellos se completa con las igualmente memorables actuaciones de Julián Lopez (en un registro al que no nos tiene nada acostumbrados), Ramón Fontserè y la anteriormente mencionada Guerola, uno de los reconocimientos interpretativos más deslumbrantes de la cinta.

¿Dónde está disponible?

Estrenada el pasado 4 de octubre de 2024, Los destellos por fin tiene un hueco en las plataformas de streaming. Desde el 4 de febrero, la producción liderada por Palomero está disponible en la plataforma de Movistar +. Del mismo modo, los suscriptores de Filmin pueden disfrutarla vía alquiler.