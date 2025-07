El descubrimiento de Netflix del que nadie habla: la miniserie de ficción que te va a conquistar seguro

Seguro que este verano vas a pasar por momentos de aburrimiento de los que te pueden salvar los catálogos de las plataformas de streaming ya que en ellos se pueden encontrar una gran variedad de películas, series o documentales. Esta semana nos hemos fijado en la serie Al norte del norte (North of North) que hemos encontrado en el catálogo de Netflix y es una buena opción para los que estén buscando una serie diferente, emotiva y con un toque de humor. La serie Al norte del norte es una producción canadiense de solo ocho episodios que tienen una duración media de unos 20 minutos cada uno. Cuenta la historia de Siaja, una joven madre inuit que está recién separada e intenta recuperar su vida. Siaja vive en un minúsculo pueblo del Ártico, busca forjar su propio camino en esta comunidad, aunque ello suponga arriesgar su vida profesional y la opinión que los demás tienen de ella.

La serie Al norte del norte se ha rodado en Iqaluit, la verdadera capital de la zona Nunavut que tiene solo 8.000 habitantes. En esta zona vive parte del pueblo inuit en varias pequeñas aldeas. Este pueblo indígena vive en las regiones árticas de América del Norte y Groenlandia. Siaja reside en la ficticia localidad de Ice Cave y decide trabajar como voluntaria en una asociación que defiende la cultura y las costumbres locales. Esta serie se ha filmado. Esta comedia sorprende por su impecable fotografía, la buena interpretación de sus protagonistas y ese humor y esa actitud tan particular de Siaja ante cualquier problema.

Una original serie creada por las cineastas Stacey Aglok MacDonald y Alethea Arnaquq-Baril que cuenta en su reparto con los actores Anna Lambe, Maika Harper, Jay Ryan y Braeden Clarke. Una serie perfecta para los que están buscando una ficción diferente y entretenida para las aburridas tardes de este verano.

¿De qué trata la serie Al norte del norte?

La protagonista de la serie Al norte del norte es Siaja, una joven madre inuit que decide separarse de su marido. El problema es que lo hace de la peor forma posible: interrumpe su propia ceremonia de renovación de votos y deja a su marido frente a toda la comunidad. Para reencontrarse a si misma decide emprender un viaje para reinventarse en su pequeño pueblo natal en el Ártico, en el que vive su madre y donde todos conocen la vida de los demás.

La vida le deparará a Siaja muchas sorpresas como su reencuentro con su padre biológico al que no recordaba y que resulta ser un tipo encantador y algo enigmático. Además, Siaja volverá al trabajo comunitario y redescubrirá el cariño de la entrañable comunidad en la que vive con su hijo. Aunque al principio nadie cree en ella, poco a poco se irá haciendo un hueco en esta asociación hasta el punto de que pronto será insustituible.

El reparto de esta original serie

La actriz Anna Lambe interpreta el papel de Siaja, la entrañable y rebelde protagonista de esta original serie. A esta actriz la hemos visto en las ficciones True Detective: Night Country y Trickster. Siaja se convierte poco a poco en una mujer valiente que se atreve a luchar con y contra todo.

Además, en el reparto de esta serie están toda una serie de amigos que son capaces de hacer todo lo que se proponen desde jugar al béisbol pene de morsa a irse a ligar al aeropuerto. En el reparto de Siaja destacan Maika Harper (Law and Order Toronto: Criminal Intent, Burden of Truth) que da vida a Neevee, Jay Ryan (It Chapter Two, Mary Kills People) a, Alistair, Braeden Clarke (Little Bird, Outlander) a Kuuk, Mary Lynn Rajskub (It’s Always Sunny in Philadelphia, 24) a Helen, Nutaaq Doreen Simmonds (True Detective: Night Country) a Elisapee, Kelly William (Portraits from a Fire) a Ting y Bailey Poching (Kid Sister) a Colin. También en el reparto están los actores Zorga Qaunaq que da vida a Millie y Keira Belle Cooper a Bun.

La serie Al norte del norte sorprende por la original historia que cuenta y ese punto divertido desde el que aborda todos los problemas y las decepciones de su protagonista. Una buena ficción para los que estén buscando una serie corta, divertido e inteligente. Además de esta original serie, en la plataforma de streaming Netflix se pueden encontrar otras como Ragnarok, The Good Place o La asistenta en las que sus protagonistas también que luchar solos para cambiar su destino y poder demostrar a los demás lo que valen. Estas tres series junto con Al norte del norte pueden ser siempre una buena opción para entretenerse este verano.