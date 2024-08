Cuenta atrás: todo sobre la serie de Netflix más cara filmada en Málaga antes de su estreno

Uno de los proyectos más esperados del año es la esperada serie Kaos, la gran apuesta internacional de Netflix. Con una producción de más de dos años y con Málaga como centro de buena parte del rodaje, se estrenará en Netflix a nivel mundial el próximo 29 de agosto. Una serie que rescata la mitología griega desde un punto de vista moderno para actualizar la eterna lucha del hombre con los dioses. Una serie producida por la compañía británica Sister, que es la responsable del éxito de HBO Chernobyl y creada por Charlie Covell (The End of the F***ing World) que cuenta la historia de seis humanos en su proceso de descubrir la conexión entre ellos y una profecía antigua muy antigua mientras lidian con dioses corruptos y arrogantes de la mitología griega. Los ocho episodios de la serie se estrenan de forma simultánea en la plataforma de streaming para que resulte un éxito y garantizar su renovación.

La serie Kaos ha contado con un presupuesto que según los rumores supone los 50 millones de euros y se ha convertido en la gran apuesta de Netflix para este verano. Y eso que no empezó con buen pie porque el protagonista iba a ser en principio el actor Hugh Grant y al final se cayó del proyecto. Esta nueva ficción de Netflix tiene un toque de humor que le venía como anillo al dedo al protagonista de películas como Cuatro bodas y un funeral, Nothing Hill o El diario de Bridget Jones.

Aunque al principio este problema parecía insalvable, en el momento que el actor Jeff Goldblum (Parque Jurásico) aceptó la propuesta de encarnar a Zeus todo fue sobre ruedas. Además de este actor la serie cuenta con los actores Janet McTeer a Hera y Cliff Curtis a Poseidon.

¿De qué trata la serie Kaos?

Según la sinopsis oficial Kaos es “una nueva versión contemporánea de la mitología griega. Mientras en el Monte Olimpo reina la discordia y el todopoderoso Zeus sucumbe a la paranoia, tres mortales están destinados a cambiar el futuro de la humanidad”.

En esta nueva versión se logra una reinvención cómica y oscura de la mitología griega en la que se exploran temas como la política, el poder y la vida en el Inframundo. Los protagonistas son seis humanos que no se conocen entre sí y que, sin embargo, van a estar conectados con una antigua profecía.

Además, en esos momentos Zeus comienza a temer por su caída ya que empieza a ver señales de su final y del fin del mundo por todas partes. Según también la sinopsis de la serie Zeus, “el rey de los dioses, todopoderoso, cruel y a veces magnánimo, no sabe que se ha puesto en marcha una conjura para derrocarlo», según explica también la sinopsis de la serie. Un argumento original y diferente que seguro que sorprenderá a todos los usuarios de la plataforma de streaming Netflix al final del mes de agosto.

La serie Kaos ha contado con numerosas localizaciones en la ciudad y la provincia de Málaga y también se han rodado escenas con escenas en otras ciudades Valencia, Madrid, Toledo, Cádiz, Almería y Sevilla. Todo gracias al trabajo de la empresa malagueña Fresco Film, la compañía malagueña especializada en servicios de rodaje y que ha participado en películas de Woody Allen como Rifkin’s Festival y Midnight in Paris o en Competencia oficial, la última cinta de Antonio Banderas.

El reparto de esta nueva serie

El protagonista de la serie Kaos es el actor Jeff Goldblum que interpreta el papel de Zeus. La actriz Janet McTeer (Ozar), da vida a Hera, la hermana y esposa de Zeus, Cliff Curtis (Fear the Walking Dead), a un original Poseidón encantado con su superyate. Además, David Thewlis (Remus Lupin en la saga Harry Potter) da vida a Hades, Killian Scott (Jack Taylor), a Orpheus y Debi Mazar como Medusa.

También en el reparto están los actores Aurora Perrineau (Into the Dark) como Riddy, Misia Butler como Caneus, Leila Farzad (The Marvel) como Ari, Nabhaan Rizwan (Estación Once) como Dionysus. el hijo rebelde de Dioniso, Rakie Ayola, Stanley Townsend, Billie Piper, Fady Elsayed, Tomi Egbowon-Ogunjobi, Gilian Cally y Christian Vendrell, entre otros.

Además de esta serie esta última semana se estrenarán Ciudad de Dios: La lucha sigue en Max, la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio en Disney+, la segunda temporada de El señor de los anillos: Los anillos de poder en Prime Video y Respira, la segunda temporada de Presidente por accidente, El amor en la puerta de al lado y Terminator Zero en Netflix. Un buen número de estrenos para finalizar el mes de agosto y empezar con buen pie la vuelta de septiembre.