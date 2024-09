Cuatro días para salvar una vida: Glenn Close y Mila Kunis en una lucha contra la adicción

Aunque ya se está terminando el verano, seguimos buscando tesoros en los catálogos de las plataformas de streaming y esta semana nos hemos fijado en la película Cuatro días de 2022 que se puede ver en Netflix. Esta película ha sido dirigida por Rodrigo García y cuenta la historia de una joven llamada Molly que después de diez años de consumo de heroína siente que ha arruinado su vida y la de su familia. Molly para conseguir el dinero que necesita para comprar droga había construido todo un universo de mentiras y engaños. Su vida cambia cuando le ofrecen una nueva medicina que podría ayudarle a comenzar de nuevo si es capaz de mantenerse limpia durante cuatro días. Para lograrlo necesitará la ayuda de su madre Deb que tiene las ideas muy claras. Cuatro días es un intenso drama sobre la adicción a las drogas protagonizado por Glenn Close y Mila Kunis, que dan vida a esta madre y su hija.

La película 4 días está inspirada en varios casos reales de personas que han estado luchando por salir de la dependencia de las drogas, pero el punto de partida de esta historia es un artículo escrito por el periodista Eli Saslow para el periódico The Washington Post publicado en 2016 y titulado ¿Quién es Amanda? Una historia de verdades, mentiras y la adición estadounidense. El artículo cuenta la historia de Amanda Wendler, una joven adicta a los opioides que intentó también salir de este infierno en casa de su madre, Libby, en las afueras de Detroit. Aunque Amanda lo intenta no logra mantenerse sobria y su historia se convirtió en toda una inspiración para la directora de esta película.

La película Cuatro días adaptó la historia de Amanda añadiendo algunas licencias artísticas y con algunos cambios en lo que ocurrió. Después del estreno de esta Amanda concedió en 2021 una entrevista a Fox News en la que explicó cómo había sido su experiencia de recuperación. Según explicó los adictos a las drogas pueden recuperarse con esfuerzo y determinación: «Nos recuperamos… Soy un testimonio vivo de ello», explicó Amanda Wendler. «Fui a más de 20 centros de rehabilitación diferentes, pero… con terapia y reuniones, la recuperación es posible», añadió Amanda.

Estos comentarios de Amanda Wendler tuvieron un gran impacto en Estados Unidos por el problema que ha supuesto para toda la sociedad la crisis de los opioides. En ese momento las muertes por sobredosis de drogas habían alcanzado un máximo histórico y se habían convertido en un asunto complejo para todos los ciudadanos.

¿Qué pasa en la película Cuatro días?

Esta emotiva historia comienza cuando Molly aparece en la puerta de su madre para contarle que ha dejado de consumir drogas. En un primer momento, Deb no cree en su hija porque esta le contado lo mismo en otras ocasiones y no deja que entre en casa. Piensa que Molly le robará cualquier cosa y desaparecerá como suele ocurrir. Como no quiere tampoco abandonar a su hija, decide llevarla a un centro de rehabilitación. Allí se enteran de que existe una inyección mensual que podría ayudar en el proceso de recuperación. Molly solo necesita mantenerse limpia durante cuatro días más para comenzar a recibir el tratamiento, pero eso será todo un reto para ella y para su madre que tendrá que ayudarla una vez más.

Según la sinopsis de esta película: “4 días es una montaña rusa de emociones en la que la esperanza y la codependencia se dan la mano en una trama que pone de manifiesto el sufrimiento de millones de personas durante esta era de la adicción que azota Estados Unidos”. 4 días es una película sobre el amor de una madre a una hija con problemas y sobre la importancia de la fuerza de voluntad para conseguir cualquier cosa.

El reparto de esta película

Las protagonistas de esta película son las actrices Glenn Close que interpreta el papel de Deb, la madre de esta joven y Molly, la hija adicta a la heroína, a la que da vida la actriz Mila Kunis. También en el reparto están los actores Stephen Root que interpreta el papel de Chris, Joshua Leonard el de Sean, Rebecca Field el de coach Miller, Chad Lindberg el de Eric, Michael Hyatt el de Lisa y Sam Hennings el de Dale.

Además de esta película en las plataformas de streaming se pueden encontrar otras ficciones en las que sus protagonistas intentan superar su adicción a las drogas como Leaving Las Vegas (1995), Trainspotting (1996), 28 días (2000), Diario de un rebelde (1995), Ray (2004) o Addiction (2007). La película 4 días es una buena opción para los que estén buscando un drama en el que se siga de cerca el proceso de desintoxicación de las drogas y lo que puede suponer para una familia.