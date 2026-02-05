El creador de la mejor serie de 2025 vuelve con una obra maestra: 4 capítulos que son oro

No ha pasado siquiera un año desde el estreno de Adolescencia, pero las apuestas a mejor serie del 2026 ya vuelve a apuntar directamente a Jack Thorne. El guionista y showrunner británico logró batir todos los récords con la ficción protagonizada por Owen Copper, acumulando más de 140 millones de visualizaciones en el streaming y convirtiéndose en el segundo serial más visto de la historia de Netflix. A Thorne además, le han llovido los premios. 4 Critics Choice Awards, 6 Emmy y 4 Globos de Oro terminaron de coronar este agónico thriller sobre la violencia infantil. No obstante, ahora el creador regresa con otro relato serial que promete volver a poner de manifiesto el lado oscuro de la adolescencia: El señor de las moscas.

Adaptando la archiconocida novela de William Golding, esta nueva versión podría convertirse en la mejor serie de la temporada con un Jack Thorne que aparte, también se ha encargado de trasladar las páginas de Golding de su puño y letra al formato del guion. Tras las cámaras, dirigiendo los capítulos, encontramos a Marc Munden. Un realizador con experiencia en el campo de las series que ha dirigido episodios para Utopia, Black Sails, El tercer día o El simpatizante. Pero ¿de qué trata realmente El señor de las moscas? ¿quién aparecerá en el reparto? ¿cuándo se estrena? ¿dónde podremos verla?

¿La mejor serie de Jack Thorne?

El señor de las moscas se ha adaptado hasta en dos ocasiones al celuloide. la primera y más conocida fue la versión de 1963, liderada por el director de teatro Peter Brook. La segunda se dio en 1990, sin el éxito de su antecesora, pero actualizando estéticamente el relato a las nuevas condiciones técnicas de la industria. El proyecto de Thorne supone la primera vez en el que el trabajo de Golding termina materializándose en un contenido para la pequeña pantalla.

La trama se centra en un grupo de adolescentes varados en una isla abandonada tras un accidente de avión. Sin adultos que los supervisen y en su intento de sobrevivir, se organizan para mantener la civilización a través del liderazgo de Ralph y la inteligencia de Piggy. Sin embargo, cuando otro de los jóvenes disputa el liderato, la esperanza y la unión del grupo se convierte en tragedia.

Con cuatro episodios, El señor de las moscas es una producción de la BBC que cuenta con la distribución internacional de Sony Pictures Televisión. La ficción llegará a la cadena británica el próximo 8 de febrero, aunque en España todavía tendremos que esperar para tener una fecha y una plataforma oficial que la oferte en su catálogo.

¿Quién aparece en ‘El señor de las moscas’?

Dado el argumento, la mejor serie que Jack Thorne estrenará este año volverá a contar con interpretaciones magistrales por parte de un elenco de actores infantiles. Winston Sawyers (The Crow Girl), Lox Pratt (Serie de Harry Potter), David McKenna (Las crónicas de Narnia: El sobrino del mago) y los debutantes, Ike Talbut y Thomas Connor.

First trailer for a new live-action ‘LORD OF THE FLIES’ series. Written by ‘Adolescence’ co-creator Jack Thorne. pic.twitter.com/CTJggPFv6K — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 28, 2026

Profundizando en temas como la naturaleza humana, la maldad y la inocencia, la versión de Thorne se mantendrá fiel al material original en un apartado musical que cuenta, ni más ni menos, con la presencia de Hans Zimmer.