¿Qué ocurriría si un día te despertases y te contasen que has perdido la memoria después de un desgraciado accidente? Una situación extrema experimentan los protagonistas de muchas ficciones como la serie recién estrenada y sorprendente El Turista de HBO Max o en Close to me la serie de suspense que acaba de estrenar Filmin el martes 15 de marzo. Uno de los estrenos de series más esperados de esta semana.

Close to me cuenta la historia una mujer que parece tenerlo todo: una casa perfecta, un esposo cariñoso y dos maravillosos hijos que han ido creciendo sin problemas. Pero debido a un desgraciado accidente, la protagonista perderá la memoria y tendrá que descubrir si verdaderamente su vida anterior era perfecta o no.

La serie de Filmin es una adaptación de la novela más vendida de Amanda Reynolds, que explora cómo el engaño puede esconderse bajo la superficie de una vida aparentemente perfecta. Los dos protagonistas están interpretados la actriz Connie Nielsen (Wonder Woman 1984) y Christopher Eccleston (The Leftovers) que encabezan un elenco internacional de actores y sorprenden con sus arriesgados papeles.

Una vida aparentemente perfecta

La protagonista de Close to me es Jo, una mujer que como hemos dicho parece tenerlo todo en su vida. Pero, por desgracia, sufre un accidente en el que se cae por unas escaleras, pierde la memoria y descubre que ha olvidado todo lo que le ha ocurrido en el último año.

Jo siente que ha ocurrido algo que desconoce y que ha podido poner en peligro su vida y se pone a investigar para descubrir lo que sucedió la noche del accidente. ¿Quién le está ocultando lo que ocurrió? La protagonista intenta también averiguar si realmente estaba sola o la acompañaba alguien y las razones de que guarde silencio esta persona si realmente estaba con ella. Jo empieza a desconfiar de su esposo, familia y amigos y comienza una lucha contra reloj para descubrir lo que ha ocurrido este último año.

Un buen reparto

Closet to me es una intensa serie de suspense dirigida por Michael Samuels en la que podemos encontrar a los actores Connie Nielsen, Christopher Eccleston, Leanne Best, Susan Lynch, Nick Blood, Tom Taylor, Rosy McEwen o Henning Jensen, entre otros.

En esta serie destaca la actuación de Connie Nielsen, que interpreta a la amnésica protagonista, y es una conocida actriz, bailarina y cantante danesa. Ha trabajado en ficciones como Gladiator, Mission to Mars, 3 Days to Kill, The Hunted, Boss y fue un personaje principal en la segunda temporada de The Following. También interpretó a uno de los personajes del Universo extendido de DC Hippolyta en las películas Wonder Woman (2017), La Liga de la Justicia (2017), Wonder Woman 1984 (2020) y La Liga de la Justicia de Zack Snyder’s (2021).