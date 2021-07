Chris Pratt es uno de los actores de cine de acción más en forma que hay en Marvel, porque el otro Chris, Hemsworth juega en otra liga en eso de muscularse para volver a ser Thor. Aunque estar algo fuerte, seguramente no le sirva de nada, ya que la persona con la que Chris Pratt quería enfrentarse, no tendría ningún problema en vencerle con un solo brazo. El actor contaba la anécdota hace unos días en el show de la CBS, The Late Late Show, donde acudió para promocionar su última película de acción para Amazon, La guerra del mañana.

Durante la entrevista con James Corden, Pratt habló de su experiencia en el equipo de lucha de la escuela secundaria, cómo fue a eventos como Wrestlemania en Seattle o los tiempos eternos en los que, con su hermano peleaba en la sala de estar cuando eran más pequeños. Como buen presentador, Corden jugó con la idea de que ambos se enfrentasen en un combate, a lo que el actor respondió: “Sé lo que eso significa y lo aprecio. Así que gracias porque a mí también me gustaría luchar contigo”. Conversación que derivo en la historia de cómo una vez reto al excampeón de la WWE, Dave Bautista en un combate. El actor se justificó diciendo que todo sucedió por culpa de los somníferos que tomaba en una época de su vida.

Un día comenzó a enviar mensajes a la gente y después se desmayó. Uno de esos mensajes iba dirigido a su compañero de reparto, que interpreta a Drax en Guardianes de la galaxia. Al día siguiente, Bautista se le acercó y le preguntó por el mensaje, mientras se reía dándose cuenta al instante de que Pratt no se acordaba. El mensaje decía algo así:

“¿Dave? Quiero luchar. Quiero luchar contigo. Nadie necesita saberlo, pero yo solo quiero saber, creo que podría ganarte. Creo que puedo luchar contigo, hermano, con reglas. Sin codos, sin rodillas. Solo quiero, quiero sentir el poder”. En ese momento de enajenación generada por los efectos secundarios de las pastillas, Chris Pratt quería enfrentarse en un combate con Batista. Presentador y entrevistado se rieron y después, Corden le advirtió que “nunca debería luchar con él”.