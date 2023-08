‘La chica enmascarada’, la serie coreana de misterio que acaba de estrenar Netflix

Una de las series que se estrenan este fin de semana es La chica enmascarada (Mask Girl). Una nueva producción coreana de solo siete episodios que llega a Netflix el viernes 18 de agosto. Otra serie coreana que seguro que sorprende a los usuarios de esta plataforma de streaming donde se pueden ver otras ficciones como El juego del calamar, Woo, abogada extraordinaria, Perros de caza o Mi nombre, entre otras muchas.

La protagonista esta serie de misterio y suspense es Kim Mo Mi, una joven que desde pequeña soñaba con ser una estrella del espectáculo. El problema es que cuando esta chica crece se da cuenta que su rostro no es el más indicado para lograr su sueño y tiene que trazar un plan para conseguir trabajar en el mundo del espectáculo,

La serie La chica enmascarada intenta adaptar un webtoon creado por Mae-mi publicado entre el 2015 y el 2018 y es el debut como director de una serie de Kim Yong Hoon, el realizador del noir Nido de Víboras (Beasts Clawing at Straws). Lo más original de esta nueva serie es que no existe un solo narrador, sino que la perspectiva va cambiando a medida que avanza la trama.

Una doble y extraña vida

La protagonista de La chica enmascarada es Kim Mo-mi, una mujer que vive una doble vida: durante el día, trabaja como una administrativa insegura con su apariencia y de noche se convierte en la streamer y bailarina Mask Girl, una enigmática estrella de internet que oculta su rostro tras una máscara. Según la sinopsis de Netflix: “De día, Kim Mo-mi es una oficinista normal y corriente insegura de su físico; de noche, una ‘streamer’ que oculta su rostro tras una máscara. Acompáñala mientras se ve envuelta en un incidente y su vida da un vuelco”.

Todo cambiará cuando se ve involucrada debido a un incidente inesperado y bastante oscuro en varios asesinatos. Kim tendrá que intentar enfrentarse a sus miedos y deseos y recomponer su vida.

El reparto de La chica enmascarada

El papel de la protagonista es interpretado por dos actrices: Go Hyun-jung y Nana. Go Hyun-jung ha trabajado anteriormente en The Day He Arrives, Mujer en la playa y Like You Know It All. A Nana se la conoce por sus papeles en Anomalías, The Swindlers y Confession.

También en el reparto de esta original serie coreana están los actores Ahn Jae-hong, Daniel Choi, Elaine Wang, Jolene Kim, Annie Sway, Anzu Lawson, y Lee Jun-Young, entre otros.