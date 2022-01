Desde el estreno de la serie El juego del calamar, la mayoría de las ficciones coreanas se están convirtiendo en un éxito de audiencia en las plataformas de streaming. Os vamos a hablar de otras cinco series coreanas que ya tienen muchos seguidores como El afecto del rey, el mar de la tranquilidad, Aún así, Mi nombre y Rumbo al infierno.

1. El afecto del rey

Esta serie dramática comienza cuando el príncipe heredero es asesinado, su hermana gemela ocupa el trono mientras trata de mantener en secreto su identidad. Como consecuencia tendrá que también ocultar su primer amor. Una original coreana serie protagonizada por Park Eun-bin, Rowoon y Nam Yoon-su que es una de las más vistas en la plataforma de streaming Netflix.

2. Mar de la tranquilidad

En diciembre se estrenó esta serie sur coreana de ciencia ficción y protagonizada por Bae Doona, Gong Yoo y Lee Joon. Esta serie es una adaptación del cortometraje de 2014 The Sea of Tranquility, escrito y dirigido por Choi Hang-yong, quien también participa en la dirección de la serie. La astronauta Song Ji-an es enviada a la Luna para recuperar muestras de una base abandonada. En el mismo lugar, años antes, la hermana de la mujer murió en extrañas circunstancias que todavía no se han resuelto.

3. Aún así (Nevertheless)

Otra serie coreana dramática y románticca compuesta de diez episodios que cuenta la historia de dos estudiantes de arte Na-Bi y Jae-Eon. Los dos no pueden evitar sentirse atraídos el uno por el otro a pesar de sus diferentes creencias sobre el compromiso en una relación amorosa. La primera temporada tiene 10 episodios de una duración de unos 50 minutos.

4. Mi nombre

Esta serie coreana cuenta la historia de una mujer que, tras el asesinato de su padre que era traficante de drogas, decide confiar en el poderoso jefe de una red criminal para descubrir lo que le pasó. La joven protagonista está dispuesta a todo por vengar la muerte de su padre. Ji-Woo tendrá que renunciar a su identidad y se convertirá en Oh Hye-jin, miembro del cuerpo de policía.

5. Rumbo al infierno (Hellbound)

Por último, os recomendamos entre estas series coreanas esta original ficción coreana de terror que se ha convertido en una de las últimos sorpresas para los espectadores en Netflix. Rumbo al infierno cuenta la historia de la aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno y como coincide con la llegada de un grupo religioso que defiende la idea de justicia divina. Esas criaturas sobrenaturales llegan a la Tierra para llevarse al infierno a los humanos que han seleccionado. Las víctimas reciben un aviso antes de morir en el que se les indica el día y la hora a la que fallecerán y serán arrastrados a las tinieblas.