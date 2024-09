Los errores que Broncano tendrá que corregir si quiere ganar a Pablo Motos

Pablo Motos ha ganado el primer duelo contra David Broncano en cuanto a audiencias se refiere. El pasado lunes, La Revuelta se estrenó bien con un 17,1% pero no pudo con El Hormiguero, que se alzó con un 23 % de cuota de pantalla con la visita de Vitoria Federica. De estos datos hay mucho que analizar. Cierto es que Broncano ha sido, de momento, el que más se ha acercado a Motos en mucho tiempo, eso no significa que el todopoderoso presentador de Antena 3 vaya a perder su reinado tan fácilmente. Lo de este lunes puede que haya sido flor de un día. Hay que tener en cuenta que La Revuelta ha tenido una enorme repercusión ante de su estreno y no por la campaña que haya podido hacer TVE sino por la polémica surgida desde Moncloa ya que la obsesión de Pedro Sánchez por derribar a Motos (siempre muy crítico con el gobierno socialista) llevó a la pública a gastarse 14 millones de euros en Broncano. Pero el gran problema del humorista es que, en su arrogancia, no ha sabido adaptarse a la televisión generalista. Ha hecho exactamente lo mismo que hacía en Movistar+ con La Resistencia: un show caótico con momentos puntuales de humor irrelevante sólo para hacerse viral en redes pero con una falta de coherencia y de conocimiento televisivo aplastantes.

Audiencias: Pablo Motos gana a Broncano

Comienza una nueva temporada televisiva que, este año, tiene un claro campo de batalla: el acces prime-time. Tanto Telecinco como La 1 de TVE han querido innovar en esta franja horaria para competir con el poderoso El Hormiguero en Antena 3.

Mediaset fue la primera en apostar con el estreno de Babylon Show, programa presentado por Carlos Latre que si bien se estrenó con un prometedor 10.1% de cuota de pantalla pero fue bajando hasta que el lunes 2 de septiembre llegó Pablo Motos con su nueva temporada y arrasó con un 21% de share frente al 6,7% que hizo su competencia en Telecinco. Pero lo peor estaba por llegar.

La Revuelta es la apuesta de La 1 de TVE para el acces prime- time. A razón de 14 millones de euros por temporada, la cadena pública (a insistencia de Moncloa) quiso fichar a David Broncano para que adaptara su popular La Resistencia de Movistar + al público generalista pero, sobre todo, para intentar hundir a Pablo Motos, quien siempre ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez. Toda esta polémica le vino muy bien al nuevo espacio de TVE, tanto que había mucha expectación antes del estreno.

La Revuelta se estrenó el lunes 9 de septiembre con un 17,1% y 2.152.000 espectadores, siendo la segunda opción de su franja tan solo por detrás de El hormiguero, que marcó un gran 23% con 2.893.000, logrando su mejor cuota desde junio de 2023.

Lo peor se lo llevó Carlos Latre. Babylon Show registró esa noche un paupérrimo 3,1% con 400.000 espectadores y siendo la última opción de su franja, por detrás de Cuatro y laSexta.¿Por qué ha pasado esto? Porque el de Telecinco es un programa que sigue sin encaminarse. Lleva dos semanas sin saber cuál es exactamente su tono, pretende ser de humor pero es tan blanco y pudoroso que no llega a ningún sitio.

Broncano no ha sabido adaptarse

La apuesta de David Broncano y de TVE ha sido arriesgada. Para el humorista y su equipo, La Revuelta es una temporada más de La Resistencia. No ha habido amago alguno de adaptar el formato a la televisión generalista. Eso se vio muy claro el día del estreno con el invitado especial de la noche. En vez de llevar a un nombre potente, apareció por allí Aitor Francesena, campeón del mundo de surf adaptado. Que sí, que su historia era bonita ya que el señor está ciego y sigue afrontando la vida con pasión, pero el problema es que, este es un programa para el público de TVE, no para el de una cadena de pago.

Siendo sinceros, La Resistencia , durante siete años, no tuvo grandes audiencias, sólo hacía ruido en redes con pequeños momentos del programa. Eso es lo que le espera a Broncano, que se viralicen algunos chistes y poco más. Al final, su tono, es de nicho.

Puede gustar más o menos Pablo Motos pero El Hormiguero es un espacio perfecto que tiene muy claro el público que tiene y da exactamente lo que le piden: grandes nombres y entretenimiento puro y duro. Va a ser muy difícil que Broncano, más allá de la expectación del estreno y de cuatro bromas que se hagan virales, consiga la legión de fieles que tiene Motos.