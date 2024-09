Broncano se estrena en TVE negando lo evidente: «A mí no me ha puesto Pedro Sánchez»

David Broncano se estrenó este lunes en su nuevo programa de TVE, titulado La Revuelta, con el fin de hacerle la competencia a El Hormiguero de Pablo Motos de Antena 3. El presentador se estrenó en la cadena pública negando lo evidente: «No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo». El cómico se olvidó comentar la crisis que provocó su fichaje después de se destituyese a la anterior directora de RTVE con el fin de que el Consejo Extraordinario de la cadena pública pudiese aprobar la incorporación de Broncano.

«Lo que quería decir muy rápido antes de empezar, como se han dicho muchas cosas que no son verdad estos meses, yo quería decir rápidamente por aclarar tres cosas muy básicas, por si lo dudáis. No me ha puesto a mí Pedro Sánchez aquí como si fuese yo su primo tonto del pueblo», señaló David Broncano al inicio de su programa en TVE, provocando las risas del público. «O sea, que toda la gente que piense que hemos venido aquí a hacer propaganda del Gobierno de Pedro Sánchez está totalmente equivocada. No nos conoce, no ha visto un puto programa nunca, porque esto no va a pasar», apostilló el presentador.

El cómico también se dedicó a hacer bromas para intentar restar importancia a que su contrato con la cadena pública supone cobrar 28 millones por dos temporadas, es decir, casi 88.000 euros por programa. «Yo no cobro 14 millones de euros, lo he intentado pero no los cobro. Yo lo he intentado, pero hay que pagar a esta gente. Aquí somos mucha gente, hay que pagar las cámaras, los medios… Esto no es así. Hay que hacer muchos programas. Y los 14 millones no salen de los enfermos de nada, ni del ELA, ni de la Guardia Civil ni nada. No funciona así, el presupuesto es uno, no se lleva una cosa a otra», aseguró Broncano. Esto también provocó las risas del público y gritos de «¡Mentira!» o de «¡Son para nosotros!», en alusión al dinero que cobrará a partir de ahora de TVE.

Los dos principales colaboradores de David Broncano, Ricardo Castella y Marcos Martínez Grison, también aprovecharon las palabras del presentador para hacer bromas y animar al público. «¿No somos los sicarios del perro, no somos los lameculos de Puigdemont?», se preguntó de forma irónica Castella cuando David Broncano intentó negar que su fichaje por TVE no tenía nada que ver con el Gobierno de Pedro Sánchez. «¿Me estás diciendo en serio que no le vamos a lavar el cerebro a toda esta gente? Yo pensé que al final del programa la mitad serían gays y la mitad menas», apostilló también el colaborador.

Por su parte, Marcos Martínez Grison fue más allá y mostró el tatuaje de Pedro Sánchez que se ha hecho en su pecho. «Yo me hecho una movida y todo, yo pensaba que esto sí que iba con el rollo político. Joder, ¿ahora qué hago yo con esto?», dijo Grison antes de mostrar el retrato del dirigente socialista. Segundos después, también exhibió el tatuaje que se ha hecho de Pablo Motos en la otra parte de su pecho.

El fichaje de Broncano por TVE

David Broncano acabó fichando por TVE después de que el Gobierno de Pedro Sánchez optase por destituir a Elena Sánchez como presidenta interina de RTVE. Su destitución llegó por negarse a incorporar a la programación de la cadena pública el programa que Broncano realizaba por entonces en Movistar Plus. El Ejecutivo promovió a Concepción Cascajosa como nueva presidenta de RTVE, reconocida votante del PSOE y que militó en dicho partido hasta poco antes de llegar al cargo.

El pasado 10 de abril el Consejo de RTVE dio el visto bueno definitivo al millonario contrato con El Terrat, que produce el programa de Broncano, para emitir en horario de máxima audiencia La Revuelta. La votación salió adelante ya con Concepción Cascajosa al frente del ente público. Salió adelante con cuatro votos a favor, los de la presidente interina, Concepción Cascajosa, Ramón Colom (PSOE), Roberto Lakidain (Sumar) y Juanjo Baños (PMV). Los tres consejeros propuestos por el PP – Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio- votaron en contra, mientras que José Manuel Martín Medem, de Sumar, se abstuvo. El consejero Baños se ausentó por problemas personales pero ha delegado el voto en la presidenta.

El contrato salió adelante gracias al voto de calidad de la presidenta Cascajosa, ante el empate a síes y noes y abstenciones. Precisamente, Cascajosa sacó del orden del día del consejo la semana anterior la votación del programa alegando «incertidumbre legal» en el uso del voto de calidad ante un hipotético empate.