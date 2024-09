‘El Hormiguero’ arrasa a ‘La Revuelta’ de Broncano de TVE con un 23% y casi 3 millones de espectadores

El Hormiguero se ha convertido en el ganador por goleada de la primera gran batalla de audiencias del acces prime time contra el estreno de David Broncano y La Revuelta. El espacio de Pablo Motos ha contado con la visita de Victoria de Marichalar -así la presentaron ante la audiencia- en su esperada primera entrevista en un programa de televisión, un momento que ha conseguido reunir a casi tres millones de espectadores, superando su gran arranque de temporada con Rafa Nadal hace solo siete días. Este dato es el mejor de la temporada para el show de Trancas y Barrancas y se mete entre los más vistos de la historia del programa. Broncano, por su parte, sorprendió al reunir a un 17 % de la audiencia en un esperado y polémico estreno en el que no contó con un gran nombre con invitado, pero que ha servido para mejorar la franja de TVE y dejar a Babylon Show, el programa de Carlos Latre en Telecinco, en la UCI.

Se trata del primer día, pero esto demuestra que el programa de Antena 3 vive uno de sus mejores momentos después de 19 temporadas en antena, ya que no está teniendo todavía un rival que le pueda superar. Pese a que La 1 dio la sorpresa, lo esperable es que en los próximos días ambos programas moderen sus audiencias y las diferencias se vayan asentando, pero para eso habrá que esperar al menos hasta el jueves. Así han quedado las audiencias de los dos grandes programas de la noche:

El Hormiguero. Victoria de Marichalar: 23 % y 2.893.000 espectadores de media

La Revuelta (estreno): 17.1 % de share y 2.152.000 espectadores de media

El presentador valenciano logra lo que era impensable y consigue mejorar los datos conseguidos con Rafa Nadal el pasado lunes (21 % y 2.378.000) y Carolina Marín el miércoles (22.3 % y 2.459.000 espectadores). Los líderes se mantienen fuertes pese a la competencia y lo hacen sin cambiar nada de su mecánica, ya que solo han incorporado a Plex y a Susi Caramelo como nuevos colaboradores, el resto del programa sigue la misma línea, excepto la pérdida de Carlos Latre como colaborador después de saltar a Telecinco.

‘La Revuelta’ no supera a Pablo Motos

TVE no puede celebrar una victoria ante El Hormiguero, ya que Broncano no consiguió plantar cara en ningún momento a su rival, aunque sí que ha conseguido mejorar la franja del acces en la cadena pública, que hasta el pasado miércoles ocupaba la serie 4 estrellas. La ficción se despidió por la puerta de atrás con un pírrico 5,7 % y apenas 638.000 espectadores, siendo superada por las First Dates y El Intermedio.

Carlos Latre, el gran perdedor de la noche

En esta batalla de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta, Babylon Show ha sido el gran perjudicado. El programa de Telecinco sigue su travesía en el desierto y no encuentra fin a su bajada, tanto que este lunes ha firmado su peor dato de la historia con un 3.1 % y sólo 400.000 espectadores, unos datos completamente insostenibles en una cadena que aspira a volver a liderar en algún momento.

Koke Resurrección, Marcos Llorente y Enrique Cerezo, jugadores y presidente del Atlético de Madrid, no consiguieron mejorar en nada los datos de un espacio que ya ha perdido dos días de emisión después de que la cadena haya decidido retirarlo de la programación del jueves y el viernes. Salvo milagro de última hora, el espacio tiene los días contados en Mediaset.