Este lunes se ha estrenado La Revuelta, el programa presentado por David Broncano por el que TVE ha pagado 14 millones de euros por temporada. Un show que se emite de 21:40 a 22.50 horas compitiendo contra El Hormiguero en Antena 3. El fichaje de Broncano, además del dineral que le ha costado a las arcas públicas, provocó la destitución de Elena Sánchez como presidenta de RTVE. Y es que la obsesión de Pedro Sánchez por debilitar a Pablo Motos (muy crítico con el Gobierno socialista) nos ha salido muy caro a todos. La Revuelta es prácticamente igual que La Resistencia (espacio que el humorista abandonó en Movistar+ después de siete temporadas para dar el salto a la televisión generalista) pero mucho menos atrevido. La primera entrega ha resultado descafeinada, con chistes malos sobre la Familia Real española, sobre la relación del programa con Moncloa y con un invitado, el surfista Aitor Francesena, poco lustroso para un estreno. Broncano lo va a tener muy difícil para ganar a El Hormiguero, teniendo en cuenta que Pablo Motos ha contraatacado con Victoria Federica como estrella de la noche.

Así ha sido el estreno de ‘La Revuelta’

Tras una cabecera de reminiscencias ochenteras en la que Broncano camina por la Gran Vía de Madrid, el humorista entró en el mismo teatro en el que se grababa La Resistencia atravesando y rompiendo carteles en los que podían leerse palabras como Igualdad, pero cuando le llegó el turno a una enorme bandera española, el presentador frenó y dijo: «He estado a punto de romper España, pero es lo último que quiero hacer». El público empezó a gritar y el caos era tal que no se entendía nada.

El programa estuvo lleno de comentarios sobre el hecho de que el programa es ahora de TVE y, por lo tanto, es «de todos», así como su vinculación con Moncloa, con lo que intentaron hacer chistes. «Se han dicho muchas cosas que no son verdad últimamente. No me ha puesto Pedro Sánchez aquí como si fuera su primo tonto del pueblo. No cobro 14 millones de euros, lo he intentado, pero hay que pagar a toda esta gente. Y los 14 millones no salen de los enfermos de ELA. El que piense que estamos aquí como portavoces de Pedro Sánchez está equivocado». Marcos Martínez, alias Grison, el habitual colaborador de Broncano, mostró entonces unos supuestos tatuajes que se había hecho en el pecho de Pedro Sánchez y de Pablo Motos.

Al ser igual que La Resistencia, La Revuelta sigue pecando de lo mismo que el programa original: la personalidad de Broncano lo ocupa todo. Sólo él quiere ser el protagonista y llamar la atención mientras hace que no le interesa nada ni nadie.

Hubo también bromas contra la Familia Real por parte de otro habitual de La Resistencia, Jorge Ponce: «Si quiere venir Froilán con armas, puede».

Un primer invitado poco lustroso

Mucho se ha especulado sobre quién sería el primer invitado de La Revuelta. Teniendo en cuenta la expectación creada, esperábamos a alguien muy potente y famoso, pero al final fue Aitor Francesena, campeón del mundo de surf adaptado.

Francesena contó cómo perdió la visión. «Nací con glaucoma congénito, con 14 años perdí el ojo derecho, ya surfeaba. Hace 12 años me caí de una ola con puntos en el ojo y me reventé el ojo. La vida sigue hacia adelante y siendo como somos nos gusta no solo pasarla, sino montarnos en ella».

En realidad, este invitado es el típico que hubiese ido a La Resistencia. Con él, Broncano ha querido mandar el mensaje de que no ha cambiado nada, que el programa es el mismo.

Broncano, Moncloa y la guerra contra Pablo Motos

Comienza una nueva temporada televisiva que, este año, tiene un claro campo de batalla: el acces prime-time. Tanto Telecinco como La 1 de TVE han querido innovar en esta franja horaria para competir con el poderoso El Hormiguero en Antena 3.

Mediaset fue la primera en apostar con el estreno de Babylon Show, programa presentado por Carlos Latre que, si bien se estrenó con un prometedor 10.1% de cuota de pantalla, fue bajando hasta que el lunes 2 de septiembre llegó Pablo Motos con su nueva temporada y arrasó con un 21% de share frente al 6,7% que hizo su competencia en Telecinco.

La Revuelta es la apuesta de La 1 de TVE para el acces prime- time. A razón de 14 millones de euros por temporada, la cadena pública (a insistencia de Moncloa) quiso fichar a David Broncano para que adaptara su popular La Resistencia de Movistar + al público generalista, pero, sobre todo, para intentar hundir a Pablo Motos, quien siempre ha sido muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la rueda de prensa de la presentación de La Revuelta durante el FesTVal de Vitoria 2024, Broncano, primero, aseguró que: «Yo ya estaba forrado de antes y el presupuesto del programa no es sólo para nosotros, ojalá, pero es para todo el equipo. Sólo decir que yo ya era rico». Y sobre la polémica política, el humorista aclaró que: «Ha habido estupefacción por cómo se ha retorcido el asunto por intereses partidistas. Se han dicho muchos datos falsos y esto al final es sólo un programa de televisión».

Así es el contrato de Broncano con TVE

El contrato que RTVE ofreció David Broncano y la productora El Terrat -ahora en la órbita de Mediapro- para emitir en la cadena pública el programa La Resistencia era dos años la duración de la relación entre ambas partes a razón de 14,07 millones de euros por temporada, 87.900 euros por programa más IVA. El consejo de RTVE lo votó, después de que ex presidenta de la cadena pública, Elena Sánchez, frenara su aprobación, lo que le costó el puesto tras forzar Moncloa su destitución.

El contrato fue por dos temporadas. Durante la primera no se establece ninguna audiencia de corte que permita a RTVE cancelar el programa si no alcanza un mínimo de cuota de pantalla, salvo alcanzar la media de la cadena.