Estos son los invitados de ‘Babylon Show’, el nuevo programa de Carlos Latre

El mes de agosto se encuentra en su recta final y en Mediaset España ya lo tienen todo listo para hacer frente a una nueva temporada televisiva. Babylon Show es uno de los programas que se presentan como uno de los nuevos fichajes de la cadena. Un show donde las risas prometen no faltar y que será capitaneado por el popular humorista Carlos Latre. Eso sí, no habrá que esperar demasiado para poder comenzar a disfrutar de este show, pues, tal y como se ha comunicado de forma oficial, verá la luz en Telecinco este lunes, 26 de agosto, a partir de las 21:50 horas. Un estreno muy esperado por los espectadores, sin lugar a duda. Pero, además, también contará con un primer invitado especial. Eso sí, no será el único, pues la semana se presenta con grandes celebridades en el formato televisivo.

«¿Estáis preparados para entrar en el universo de Babylon? Un universo que iréis descubriendo, donde cualquier cosa puede pasar y donde el sentido del humor tiene todo el sentido», anuncia Latre en la promo del programa. Unas palabras con las que ya dejaba claro que las emociones no van a faltar en ningún momento. Asimismo, de esta manera se ha podido ver un poco de cómo será el plató de la producción de Telecinco. Un espacio que se presenta con una mesa con unas escaleras, al igual que la distribución del público en varias gradas. Sin lugar a duda, el lugar ideal para recibir a las numerosas celebridades de nuestro país que se han animado a vivir la experiencia de primera mano. Pero ¿quiénes son los invitados de esta primera semana? ¡Esto es todo lo que se sabe al respecto!

Invitado de Babylon Show el lunes, 26 de agosto: Luis de la Fuente

Según se ha confirmado de forma oficial, el programa debutará en la parrilla televisiva de la mano de Luis de la Fuente. Para el que todavía no lo conozca, se trata de un ex futbolista y el actual entrenador de la Selección Española de Fútbol Masculino. De hecho, el pasado mes de julio, logró que el equipo español sumase otra Eurocopa más a su palmarés.

Invitados de Babylon Show el martes, 27 de agosto: Malena Alterio, Kira Miró y Julián López

La semana continúa y, al día siguiente, el equipo del programa recibirá a los actores Malena Alterio, Kira Miró y Julián López. Los artistas aterrizarán en el universo de Babylon Show para hablar de su nueva película: Odio el verano.

Invitados de Babylon Show el miércoles, 28 de agosto:

La noche del miércoles se presenta con muchas sorpresas. De hecho, el programa todavía no ha concretado mucho los nombres de las celebridades que acudirán al plató. Pero, si ha ofrecido una serie de detalles. «Nuestros medallistas olímpicos con el histórico Fermín Cacho al frente», ha anunciado Carlos Latre.

Invitado de Babylon Show el jueves, 29 de agosto: Asier Etxeandia

Otro actor que no piensa perderse el programa es Asier Etxeandia. El conocido artista ha formado parte del elenco de grandes producciones. De hecho, entre sus trabajos más recientes destacan ficciones como Sky Rojo, Teresa y Dolor y gloria.

Invitados de Babylon Show el viernes, 30 de agosto: Hombres G

La semana concluye y el programa lo hace de la mano de una de las bandas españolas más conocidas de nuestro país: Hombres G. Los artistas se reunirán con Latre para hablar de su trayectoria artística y de los nuevos proyectos que se avecinan.