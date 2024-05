David Broncano, Elena Sánchez, ex presidenta interina de RTVE, y el Tribunal Supremo. Éstas son las tres amenazas para Concepción Cascajosa, la presidenta socialista que ocupará durante los próximos seis meses la presidencia de la cadena pública de forma provisional. Tres amenazas que, sumadas a la caída de la audiencia, dejan a RTVE en una situación de crisis y caos nunca vista antes en la cadena pública.

Primero, Broncano. El informe de la Abogacía del Estado que utilizó Cascajosa para sacar adelante el polémico contrato para emitir en TVE el programa La Resistencia, que presenta ahora Broncano en Movistar Plus, genera muchas dudas incluso en los consejeros que votaron a favor. Cuatro consejeros aceptaron las condiciones, tres votaron en contra y uno, José Manuel Martín Medem -de Unidos Podemos- se abstuvo.

El informe de Cascajosa le permitía aprobar el contrato al utilizar el voto de calidad, ya que contó como negativos cuatro votos -incluida la abstención-. Pero, primero, hay un informe de abril de 2023 de los servicios jurídicos de RTVE que dice que esa fórmula no es válida, y hay un acta de un consejo de RTVE de 2022 en la que no se pudo sacar adelante un contrato con una votación similar porque los estatutos no lo permitían.

Además, en el consejo del 11 de marzo se aprobó que se ofreciera a Broncano un contrato de un año, no de dos como finalmente ha sido, lo que también genera dudas legales. En definitiva, hay opciones de que los consejeros propuestos por el PP o el propio grupo parlamentario popular impugnen ese contrato. Y también el de That´s my jam!, el programa de la productora de Prisa que también se aprobó.

Porque no sólo son estos contratos. Si se permite a Cascajosa sacar adelante votaciones con cuatro votos a favor y cuatro en contra -los estatutos hablan de mayoría absoluta del consejo-, la presidenta socialista podrá aprobar todo lo que quiera ya que tiene a su favor a Ramón Colóm (PSOE), Roberto Lakidain (Unidas Podemos) y Juanjo Baños (PNV).

Segundo, Elena Sánchez. Por eso es clave ver qué va a hacer Elena Sánchez en el consejo. Ha sido cesada como presidenta pero se mantiene en el consejo, por lo que hay nueve sillas mientras PP y PSOE no se pongan de acuerdo para la renovación. «Es enemiga de Cascajosa porque considera que la traicionó, y tiene a su favor a Medem porque son amigos. ¿Qué va a votar en el consejo? ¿De parte de quién se va a poner?», se preguntan fuentes internas.

«Ahora parece haber tres bloques en el consejo. Los que mantiene Cascajosa, los tres del PP, y Elena y Medem. Si Elena no vota con Cascajosa no va a poder sacar nada adelante porque serían 5 a 4. Si no va, como hasta ahora, pues con el informe de la Abogacía del Estado puede hacer lo que quiera», explican estas fuentes. ¿Lo que quiera?

Tercero, el Tribunal Supremo. Lo que quiera siempre que el Tribunal Supremo no dictamine el próximo 14 de mayo a favor de USO y declare nula la norma que aprobó el Gobierno para cambiar los estatutos de RTVE y permitir que los presidentes interinos tengan poderes ejecutivos.

Esa norma se hizo en 2022 para que Elena Sánchez, que sustituyó en septiembre de ese año a José Manuel Pérez Tornero en la presidencia, ahora podría quedar anulada tras una denuncia del sindicato USO. «Si el Supremo determina que el presidente interino no tiene poderes ejecutivos, no sirven los contratos que ha firmado. Ni el de Broncano ni el de nadie. Sería una situación dantesca para la casa y un golpe al Gobierno», señalan fuentes internas.

Broncano, Elena Sánchez, y el Supremo. Las tres amenazas para Cascajosa. De momento, este martes 23 de abril está prevista una nueva reunión del consejo, en el que podría haber algún nombramiento puesto que la cadena está sin secretario general y sin director de Contenidos tras los acontecimientos de marzo.

La sustituta de José Pablo López, ex director de Contenidos, podría ser Ana María Bordás, y falta por saber el futuro de Verónica Ollé, jefa de gabinete de Elena Sánchez que todavía se mantiene en el cargo.

Mientras, las audiencias siguen la tendencia a la baja. La 1 es la cuarta opción tras Antena 3, Telecinco y las temáticas de pago, y en abril rondará el 9% de cuota de pantalla.