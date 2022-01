Black Panther: Wakanda forever ha parado su rodaje una vez más. Después de paralizar indefinidamente la producción de la secuela que mostraría al nuevo héroe/heroína de Wakanda, parecía hace algunos días que todo volvía a la normalidad, con Letitia Wright a la cabeza del reparto, una vez recuperada de su traumática lesión en el hombro regresando para seguir trabajando en su personaje de Shuri. No obstante, la culpa no recae ahora en la intérprete de Guyana, sino que han sido varios positivos por COVID-19 los que han obligado a detener el trabajo de todo el equipo, según ha informado en las últimas horas The Hollywood Reporter.

No sabemos cuánto tiempo podría afectar esto a la producción, si la espera de la recuperación de los contagiados o la corta sustitución de los miembros. Una información desconocida para el gran público ya que por temas de privacidad se desconocen quienes han sido los que han dado positivo en las pruebas pertinentes que ahora mismo, todos los estudios realizan diariamente en sus producciones.

De Black Panther: Wakanda Forever sabemos realmente poco. Hace algunos días supimos que el personaje M´Baku, interpretado por Winston Duke tendría un rol más destacado en esta secuela, regresando como uno de los miembros del consejo nacional de Wakanda. M´Baku inicio su aventura en la primera entrega como un rival del protagonista y líder de la tribu renegada conocida como Jabari. Más tarde le salvará la vida a T’Challa y le ayudará a recuperar el control del país, formando una gran alianza con el poderoso líder y su tribu.

Se rumorea desde hace tiempo que la otra figura que tendrá una gran importancia en esta historia será Shuri, la hermana pequeña del anterior protagonista. Shuri fue una sorpresa demostrando un gran carisma e inteligencia en su estreno. En los cómics de Marvel hace tiempo que ha asumido ese papel de nuevo Black Panther, pero todavía desconocemos cómo hará La Casa de las Ideas orquestada por Kevin Feige para realizar ese testigo. Utilizaran CGI con el rostro de Chadwick Boseman? ¿Despedirán al personaje? ¿Lo matarán también en la ficción? Tendremos que esperar al próximo 11 de noviembre de 2022 para saber qué le deparará al futuro de la ciudad africana creada por Stan Lee y Jack kirby.