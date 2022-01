2021 fue un año un tanto irregular para Marvel. No era desde luego, la temporada perfecta para hacer la mejor taquilla del mundo, pero salvo el caso particular de Viuda negra, no ha ido mal del todo. Lo cual no quiere decir que La casa de las Ideas haya perdido dinero con la película de Natasha Romanoff, ya que desde Disney Plus seguro que han rentabilizado mediante el Acceso Premium, el alquiler de la cinta. Por otro lado, Eternals fue duramente criticada, pero obtuvo unos buenos resultados en la taquilla. Esta irregularidad quedaría opacada tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, aunque la mayor parte de su taquilla vaya a parar a las arcas de Sony Pictures. El 2022 augura grandes títulos y entre tanto hype hay varias producciones sobre las que se siembren varias dudas. Una de ellas es Black Panther: Wakanda forever, que ha recibido la buena noticia del regreso de Letitia Wright al rodaje.

La actriz que interpreta a Shuri y que, presumiblemente será la nueva protagonista de la franquicia se lesionó el pasado noviembre. Desde la producción creyeron que no tenían demasiada relevancia, pero Kevin Feige explicó la situación semanas después de que su reincorporación se dilatase en el tiempo: “Lo que inicialmente habíamos pensado que eran lesiones menores resultó ser mucho más grave con Letitia sufriendo una fractura crítica en el hombro y una conmoción cerebral con efectos secundarios graves”.

El director Ryan Coogler rodó todo lo que pudo sin ella, pero llegados a cierto punto, no pudo mantener la filmación, suspendiendo el rodaje hasta el regreso de Letitia Wright. Un portavoz de la actriz le dijo a la BBC News que Coogler y todos los miembros del equipo volvieron a rodar con Wright al principio de este mes, conforme estaba previsto.

No se ha confirmado de manera oficial, pero se espera que Shur herede el testigo de Black Panther, en una película donde la sucesora de Iron Man Dominique Thorne, se estrenará antes de su serie particular en Disney Plus. Se espera que Black Panther: Wakanda forever se estrene el próximo 11 de noviembre de 2022.