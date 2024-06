Belén Esteban a Marta Riesco: «Por mí le puedes comer el c… a quien te dé la gana»

Ha vuelto el espíritu agresivo y violento de Sálvame. El martes 11 de junio, Belén Esteban y Marta Riesco protagonizaron un brutal enfrentamiento en Ni que fuéramos. Los espectadores de este nuevo espacio, que puede verse en TEN y en plataformas como YouTube, asistieron a una pelea llena de descalificativos, amenazas y gritos entre la colaboradora y la ex novia de Antonio David Flores.

Ambas recordaron, primero, cómo casi llegaron a las manos en la época en la que las dos trabajaban en Mediaset y estaban enfrentadas por Rocío Carrasco. Luego, Marta Riesco le echó en cara a Esteban que hace años cuestionara su sexualidad y la de Paracuellos le contestó: «Por mí le puedes comer el coño a quien te dé la gana», a lo que la ex reportera de El programa de Ana Rosa le dijo: «Y tú los rabos». Fue aquí cuando Belén explotó: «Yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Lo que no hago es follarme a tíos casados». Mientras, María Patiño se disculpó ante la audiencia por el espectáculo que se estaba dando y que ella, como presentadora, no pudo contener.

El nombre de Marta Riesco ha vuelto a las primeras filas de la crónica social de nuestro país a raíz de la entrevista que ha concedido, en directo, al programa Ni que fuéramos, en TEN. Y por ende, también el de Antonio David Flores. Tras meses en silencio y alejada de la pequeña pantalla, la que fuera colaboradora de El programa de Ana Rosa ha vuelto dispuesta a hablar como nunca antes sobre su relación sentimental, y posterior ruptura, con el ex de Rocío Carrasco. El regreso a la televisión de Riesco se ha ido dando poco a poco en el nuevo Sálvame y el martes 11, la periodista regresó al plató para enfrentarse a una de sus grandes enemigas públicas: Belén Esteban.

«¿Qué clase de alcohol bebes?»

En primer lugar, se recordó un altercado que sucedió entre ambas mujeres, hace años, en un bar cercano a Mediaset España: «Yo no soy de estar ahí tomándome algo antes de entrar, por eso no me acordaba», dijo al respecto Marta Riesco. Un comentario muy capcioso que molestó a María Patiño- la presentadora- pero al que Belén Esteban contestó atacando: «¿Qué clase de alcohol bebes? Porque yo bebo alcohol que a mí no me da por joder la vida a nadie. Hablaste de lo que más quiero yo en mi vida, que son dos personas, que no se van a nombrar». Riesco respondió: «De la misma manera que a ti te duele tu hija, a mi madre le duele su hija». «De tu madre, de tu hermana, no he hablado. A mí no me la das, Marta. Te digo una cosa, no puedo contigo», se defendió Esteban para luego admitir que: «Hay una parte de ti que me creo, no voy a ser falsa. Creo que lo has pasado mal, te enamoraste de la persona equivocada y te echaron de una manera… Pero de ti sé mucho y hemos vivido mucho».

Este minuto y medio de Belén Esteban vs. Marta Riesco es la pelea más épica que se ha visto en directo en TV desde hace mucho tiempo. Oficialmente ha vuelto Sálvame 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #NiQueFuéramos11J pic.twitter.com/mhFs3MBfK8 — WONDER ARAN RHAENYRA #TEAMBLACK 🖤🐉 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) June 11, 2024

«Yo me como el rabo de mi marido, no de otros»

Entonces salió otro tema espinoso: el momento en el que, supuestamente, pillaron a Marta Riesco manteniendo relaciones sexuales con otra mujer en la casa de Isabel Pantoja. La ex novia de Antonio David se quejó de que Esteban le preguntase entonces si era «lesbiana o bisexual» y ésta le contestó: «Por mí le puedes comer el coño a quien te dé la gana», aseguró Belén. «Y tú los rabos», respondió Riesco.

«Yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Lo que no hago es follarme a tíos casados», gritó Belén ante una aturdida María Patiño que pedía respeto para la audiencia. Mientras, Marta Riesco le recordó a Belén cómo su actual marido, antes de que se casaran, le fue infiel. «No era mi marido, no te equivoques. Y lo mejor que hice fue perdonarle, porque reforzó mi relación. Lo que no hago es follarme a tíos casados», respondió la de Paracuellos.

Ante esta situación, Patiño quiso calmar los ánimos y dijo: «No pretendo que acerquéis posturas, pero estoy convencida de que somos capaces de decirnos los que nos dé la gana sin traspasar determinadas historias, que nos pueden pasar factura a las tres, y yo no me lo merezco. Es lo único que pido. Las tres somos profesionales, ni periodismo ni hostias. Las tres. Perdonadme porque siento que no estoy a la altura».