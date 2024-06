Marta Riesco, muy decepcionada con Lydia Lozano: «Me dejé la piel en ayudarla»

El pasado lunes 10 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos presentada por María Patiño. De esta forma, fuimos testigos de cómo Marta Riesco, tras haber concedido una de las entrevistas más personales de su vida, acudía a plató para responder a las preguntas de los colaboradores.

Entre otras cuestiones, la periodista acabó pidiendo disculpas a Rocío Carrasco, alegando que entendía perfectamente su dolor: «He sido una gilipollas y muy injusta con ella. Su dolor es absolutamente real. Me la creo porque me han ocurrido cosas similares a las suyas», reconoció Riesco en Ni que fuéramos.

Marta Riesco dice que se cree y empatiza con Rocío Carrasco porque muchas cosas que contó le han pasado a ella también.#NiQueFuéramos10J pic.twitter.com/N7JPRbuEno — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 10, 2024

Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en mostrarse profundamente decepcionada con Lydia Lozano. De esta forma, Marta Riesco fue muy crítica con la colaboradora de Ni que fuéramos: «Me parece injustísima conmigo». Y añadió: «Pensaba que tenía una relación súper buena con ella».

Fue entonces cuando la invitada confesó que, hace un tiempo, hizo un enorme favor personal a Lydia Lozano. Por lo tanto, a pesar de eso, jamás sintió su apoyo cuando más lo necesitó: «Yo pensaba que cuando me llamabais ‘perra judía’, ella iba a decir ‘os voy a contar lo que ha hecho esta persona por un miembro de mi familia’».

«Me hubiese gustado que Lydia Lozano me hubiese defendido cuando se me tildaba de mala compañera», añadió. Por si fuera poco, Marta Riesco continuó dando más detalles al respecto, sin confesar lo que realmente hizo por la que fuera colaboradora de Sálvame: «Me dejé la piel para ayudarla en un tema muy difícil y personal para Lydia. Me sorprende que ponga cara de póker con una cosa que es real».

Poco después, la propia Lydia Lozano desveló a qué se refería Marta Riesco, puesto que ni tan siquiera lo recordaba. Al parecer, en un momento complicado de la familia de la periodista, la reportera hizo todo lo que estaba en su mano para que su compañera pudiera tener noticias de su hermano, que estaba en un hospital como consecuencia de su delicado estado de salud. Algo por lo que Lydia siempre estará agradecida.

Además, Marta Riesco aprovechó para recalcar que ha cometido muchos errores a lo largo de estos años, pero también dejó claro que se le atacó injustamente en numerosas ocasiones: «He estado con una persona que ha hecho muchas cosas malas, pero ¿merecía yo eso? ¿Merecía que se me tratase así?».