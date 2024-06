Marta Riesco pide perdón a Rocío Carrasco en ‘Ni que fuéramos’: «He sido muy injusta con ella»

El pasado lunes 10 de junio pudimos disfrutar de uno de los programas más especiales de Ni que fuéramos. En esta ocasión, tras haber emitido la esperada entrevista de Marta Riesco, la propia reportera se personaba en el plató. Y lo hacía para responder a las preguntas de la presentadora y del resto de colaboradores.

Nada más llegar a Ni que fuéramos, Marta Riesco se sentó a solas con María Patiño. Fue entonces cuando comenzó a dar respuesta a muchas más dudas y a aclarar algunos asuntos que quedaron pendientes en la entrevista. Después de todo, los colaboradores del programa tuvieron la oportunidad de pasar a plató para poder realizar las preguntas que creyeran oportunas a la invitada.

Llegó el turno de Kiko Hernández. El tertuliano no tardó en ir directo al grano, confesando que quería saber si Marta Riesco en algún momento, y tras todo lo vivido en los últimos años con Antonio David Flores, se había llegado a sentir identificada con alguna de las ex parejas del ex colaborador de Sálvame. Como era de esperar, Hernández se refería precisamente a Rocío Carrasco quien, a través de una docuserie que marcó un antes y un después, denunció públicamente todo el daño que le hizo su ex marido, así como todos y cada uno de los gestos tan duros que tuvo con ella.

Marta Riesco dice que se cree y empatiza con Rocío Carrasco porque muchas cosas que contó le han pasado a ella también.#NiQueFuéramos10J pic.twitter.com/N7JPRbuEno — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) June 10, 2024

Tras una breve pausa, ya que no tenía ni la más remota idea de cómo responder para que se entendiese a la perfección lo que quería expresar, Marta Riesco optó por armarse de valor. Fue entonces cuando la periodista no dudó un solo segundo en pedir disculpas a Rocío Carrasco, algo que no exteriorizó en la entrevista que le realizaron tan solo unos días antes.

«Hay cosas que me han ocurrido que ahora me hacen empatizar con ella», comenzó diciendo la periodista. «Estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando y lo que estaba contando no me lo creía», reconoció ante el equipo de Ni que fuéramos, que se había quedado completamente sin palabras con esa confesión.

Lejos de que todo quede ahí, Riesco aprovechó la oportunidad para ir mucho más allá: «He sido una gilipollas y muy injusta con ella. Su dolor es absolutamente real. Me la creo porque me han ocurrido cosas similares a las suyas», desveló, visiblemente emocionada. Unas palabras que, sin duda, han marcado un antes y un después.

Por si fuera poco, los colaboradores de Ni que fuéramos querían saber si ella había visto con él algún capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco. La periodista reconoció que vieron juntos algún que otro episodio, y que la reacción del ex guardia civil era la siguiente: «Lo miraba callado». Además, reconoció que «lloraba cuando se hablaba de los hijos».