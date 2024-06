Marta Riesco confiesa cómo comenzó su relación con Antonio David Flores: «¿Eres la chica de IKEA?»

El esperado regreso de Marta Riesco a televisión ha sido el plato fuerte de Ni que fuéramos en su vuelta a la televisión tradicional gracias a Ten TV. La tarde ha comenzado, además de con un nuevo capítulo de la guerra entre Belén Esteban y Terelu Campos, con la periodista hablando de cómo comenzó su relación con Antonio David Flores.

Lejos de lo que se podía pensar, el primer contacto entre la periodista y el ex de Rocío Carrasco no se produjo en un plató o en lo pasillos de Telecinco, ya que fue una auténtica casualidad. Antes de trabajar ante las cámaras, Marta ha reconocido que ya se había fijado en Antonio, aunque en ningún momento pensaba que pudiera verle en persona.

Casi obligada por su madre, Marta la acompañó a una gran superficie comercial, donde coincidieron los dos protagonistas de esta historia. «Cruzamos las miradas y sentí un flechazo que no puedo describir. Me quedé impactada. Estuve pensando en él muchos días y lo buqué en Twitter, nos seguimos y comenzamos una conversación. Hará unos 10 años», ha explicado.

Tras este primer encuentro, ella le siguió en la red social Twitter (ahora conocida como X) y comenzaron a hablar: «Era un tonteo que a mi me hubiera gustado que fuera un cuento de hadas pero la otra persona solo estaba pasándoselo bien. Pensé que no quería nada conmigo y las conversaciones comenzaron a flojear. Él buscaba otra cosa».

Fue en el año 2019, tras años en los que Antonio David desapareció de la televisión, cuando la vida les volvió a cruzar. En aquel momento ella ya trabajaba en televisión como redactora de El programa de AR y tras la expulsión del andaluz en GH VIP le pidieron que le buscasen para que diera unas palabras al programa: «Me dijeron que por si podíamos conseguir una entrevista con él y que bajase a los pasillos. A partir de ahí, cada vez que iba a Sálvame yo bajaba y no me hablaba. Quería ganármelo, pero no me hacía caso».

Tras muchos intentos, Marta se dio por vencida y se olvidó de su amor platónico, pero el destino les volvió a unir. «Una compañera me dijo que lo llamase para hacer una videollamada. Le mandé un WhatsApp y me dijo que sí. Cuando acabó, tuvimos una pequeña conversación. Y en una de estas, el único día que no le hablé y me dijo ‘oye Martita, ¿hoy no me vas a invitar a un café? Ese fue el primer café de colegas’», ha confesado.

Aquel acercamiento fue clave y tras un simple seguimiento en Instagram, una noche volvieron a coincidir en una fiesta del equipo del Deluxe y volvieron a hablar. «Cuando iba alegre, le dije si sabía quien era y me dijo: ‘Eres la chica de Ikea’. Y me enamoré», fue la contestación que le dio recordando aquel primer encuentro que tuvieron hace años en un centro comercial.

Marta Riesco confirmando lo que todos sabíamos, que Paito y Maita SL ni eran pareja ni eran nada, pero les venía bien estar juntos para seguir machacando a la de siempre. Que no eres tú, Marta.#NiQueFuéramos3J pic.twitter.com/MHtUKw4JTw — alitta (@RcPorta_) June 3, 2024

Aunque esa noche no pasó nada, fue el punto en el que cambió su relación cuando todavía Antonio David no se había separado de Olga Moreno. «Esa noche comenzamos a hablar de otra manera. Ahí, me di cuenta que había interés en conocernos. Lo hicimos sin que lo supiera nadie», ha comentado para explicar que durante una temporada tuvieron una relación a escondidas de todos para evitar polémicas.